CU maakt zich zorgen over medicijnafval in Molenlanden

MOLENLANDEN • De ChristenUnie in Molenlanden maakt zich zorgen over de inzameling van klein chemisch afval (KCA) in de gemeente. De partij heeft gehoord dat apotheken restanten medicijnen niet meer inzamelen en vreest dat die restanten nu bij het restafval worden gegooid of door de gootsteen worden gespoeld.

Apothekersorganisatie KNMP heeft een brief gestuurd naar de gemeenteraad, waarin zorgen worden geuit over de inzameling van oude medicijnen in 2020, met name in de gemeente Molenlanden.

Veel inwoners van Molenlanden waren gewend oude medicijnen in te leveren bij de apotheken. Nu dat steeds minder mogelijk wordt, wil de ChristenUnie weten hoe de gemeente hierop gaat reageren. Gemeenten hebben een wettelijke inzamelingsplicht voor KCA.

De ChristenUnie wil dat de gemeente in overleg gaat met de apotheken, zodat zij de inzameling van oude medicijnen (blijven) verzorgen. In bijna alle gemeenten in Zuid-Holland zijn dergelijke regelingen met apotheken al gemaakt. Molenlanden is één van de twee gemeenten in de provincie waar dit nog niet is gebeurd.