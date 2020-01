Workshop Me-Time in Ameide

AMEIDE • Op maandag 17 februari organiseert Coach-ING in samenwerking met De Oude School Ameide de workshop 'Me-Time'.

In het dagelijks leven wordt er veel van je gevraagd in verschillende rollen; partner, moeder, collega, vriendin, familielid, actief in de kerk, sportmaatje en ga zo maar door. Als je alle rollen optelt komt hier veel bij kijken.

In deze interactieve workshop wil Ingrid Schoneveld Coach-ING deelnemers meenemen en inzicht geven in hun eigen leven. Daarbij gaat het om vragen als: Waar krijg je energie van en wat kost je energie. In welke levensfase zit je nu en wat heb je nodig om deze fase goed door te komen? Wat houdt je in balans en welke beschermjassen zijn er? Moeten alle ballen de lucht in of mag je er ook een paar laten vallen zonder dat je denkt dat je hebt gefaald?

De workshop in de Oude School van Ameide J.W. van Puttestraat 14 in Ameide begint om 20.00 uur. vanaf 19.30 uur gaan de deuren open. De workshop duurt tot 22.00 uur. Opgeven kan via email: vraag@coach-ing.nu en de kosten voor deze avond zijn 15 euro en een gift voor het project Give a child a family. Voor meer informatie: www.coach-ing.nu.