Vrijwel iedereen merkt het. Zelfs als je geen auto fan bent en je niet echt het autonieuws volgt. De laatste jaren neemt het aantal elektrische auto's toe en misschien wel belangrijker, er komt een grotere diversiteit aan elektrische modellen van veel automerken.

Waar je 5 jaar geleden je voornamelijk nog hoorde over de plug-in hybride, lijken de fabrikanten zich nu te richten op volledig elektrische auto's die met rijden geen co2 uitstoten.

De toekomst uit het verleden

Eerst nog even een korte geschiedenisles. Meeste mensen zullen denken dat de elektrische auto een uitvinding is uit deze tijd, misschien uit de jaren negentig van de vorige eeuw. Dat is deels waar, maar ook deels niet waar. In het begin van de negentiende eeuw reden er al duizenden elektrische auto's rond en velen dachten toen dat elektrische auto's de toekomst zouden zijn. Een betere en snellere ontwikkeling van de brandstof motoren heeft er echter voor gezorgd, dat de meesten van ons op de dag van vandaag echter in een benzine of dieselauto rondrijden. Maar door de ontwikkeling tussen 2000 en het heden van betere accu technologie keert de elektrische auto sterk terug.

Het aanbod

Terug naar het heden. Want hoe zit het nu met elektrisch rijden in Nederland? In mei 2019 werd onder andere door het CBS gemeld dat het aantal elektrische auto's in een jaar tijd was verdubbeld tot bijna 45 duizend auto's. De jaren daarvoor werden al sterke stijgingen gemeten. Nu denk je misschien dat 45 duizend op 8,5 miljoen personenauto's klein is en dat is misschien ook wel zo, maar het gaat om de percentages. Het aantal personenauto's zal hooguit met een paar procent per jaar toenemen, maar als de elektrische auto zijn opmars zo blijft voortzetten zal ons wagenpark over een paar jaar tijd misschien wel voor 25 procent uit elektrische auto's bestaan.



De doorbraak

Voordat we daadwerkelijk overspoeld zullen worden door elektrische auto's (en ook andere elektrische voertuigen overigens) zal er nog een doorbraak nodig. Deze kan echter dichterbij zijn dan de meeste mensen denken. Het gaat niet om laadpalen, oplaadsnelheid of rijbereik (al is hier ook nog wel wat ruimte voor verbetering), maar wederom zal het om de accu technologie. Of liever gezegd de productiemethode van de accu's gaan. De elektrische auto's zijn op dit moment een stuk duurder dan brandstof auto's. In december 2019 zijn er 29 volledig elektrische modellen beschikbaar en zijn er al 17 aangekondigd voor 2020 of 2021.

De goedkoopste van allen is €22.360 en dat terwijl een benzineauto van dezelfde afmetingen de helft kost. Maar zoals al gezegd, de doorbraak is dichterbij dan je misschien denkt. Verschillende fabrikanten bouwen zogenoemde mega fabrieken waardoor de prijs van accu's flink zal dalen. Bovendien kan eigenlijk iedereen nu al elektrisch gaan rijden, want je kan ook een elektrische auto leasen. Via je werk, via private lease, maar ook in de toekomst via abonnementen bij sommige fabrikanten zelf. Dus elektrisch rijden is absoluut de toekomst voor iedereen