Burgemeester Nino slaat eerste paal nieuwe hoofdkantoor Montapacking in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Eén van de werknemers van Montapacking, Nino Balder, sloeg donderdagmiddag de eerste paal van het nieuwe hoofdkantoor van Montapacking in Molenaarsgraaf.

Daarvoor werd hij door look-a-likes van koning Willem-Alexander en koningin Máxima uitgeroepen tot interim-burgemeester van Molenlanden. Op de uitnodiging stond vermeld dat burgemeester Dirk van der Borg de officiële handeling zou verrichten, maar daar bleek een 'practical joke' achter te zitten.

Al wuifde Edwin van der Ham, directeur van Montapacking, Van der Borg nog wel lof toe. "We hebben na de brand in 2018 de nodige juridische claims gehad en veel tijd moeten steken in het overleg met allerlei organisaties. Eén organisatie heeft daarbij steeds alle medewerking verleend: de gemeente Molenlanden en in het bijzonder burgemeester Dirk van der Borg. Daar hebben we veel steun van gekregen."

Archeologische vindplaats

Om vervolgens te vertellen dat de echte burgemeester niet kon komen, gezien het risico dat door het slaan van een eerste paal een archeologische vindplaats verstoord zou kunnen worden. "Dat risico wilden ze op het gemeentehuis niet nemen", grapte Van der Ham.

Met hulp van 'Willem-Alexander en Máxima' werd ter plekke een interim-burgemeester benoemd: Nino Balder, één van de medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt die bij Montapacking de handen uit de mouwen steken. Hij kreeg de eer om de eerste paal te slaan.

Planning

Het pand van Montapacking aan de Polderweg Oost in Molenaarsgraaf ging verloren na een grote brand in 2018. Edwin van der Ham: "Destijds zei ik dat we binnen een jaar een nieuwe vestiging hier zouden hebben. Dat bleek te positief gedacht. We hopen nu in het derde kwartaal van volgende jaar klaar te zijn."