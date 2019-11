Molenlanden moet sportparel van Groene Hart worden

MOLENLANDEN • VVD, DoeMee! en Progressief Molenlanden willen meer volwassen Molenlanders actief aan het sporten krijgen. De 'score' ligt momenteel 9% onder het landelijk gemiddelde.

De motie voor een effectief sportbeleid kreeg voldoende steun. "In december 2023 moeten we trots kunnen zeggen dat de gemeente Molenlanden de Sportparel van het Groene Hart is", sprak VVD-raadslid Bert Snoek zijn ambities uit.