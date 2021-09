Dronken Pool raakt rijbewijs kwijt na ongeval in Noordeloos

NOORDELOOS/LANGERAK • Een 46-jarige man uit Polen, die woonachtig is in Langerak, heeft op vrijdag 3 september zijn rijbewijs moeten inleveren, nadat hij in Noordeloos een eenzijdig ongeval veroorzaakte terwijl hij teveel gedronken had.

Bij de auto waren alle airbags uitgegaan en de bestuurder was na het uitstappen in de sloot gevallen, maar hier gelukkig op eigen kracht weer uitgekomen.

Wonder boven wonder bleek de bestuurder ongedeerd, meldt de politie na afloop. Maar het viel de politie wel op dat de 46-jarige Poolse verdachte uit Langerak stond te wankelen op zijn benen. Hij sprak met dubbele tong en rook ongelofelijk naar alcohol.

Er werd direct een blaastest afgenomen bij de verdachte, die resulteerde in de hoogst mogelijk uitslag op straat. Hij blies een ‘F’ van ‘Fail’.

Bij de tweede test op het politiebureau bleek de uitslag 650 Ugl te zijn. Vanaf 570 Ugl wordt het rijbewijs ingevorderd. En dat gebeurde.

Het proces-verbaal inclusief het rijbewijs zal worden opgestuurd naar de officier van justitie.