Hulpdiensten rukken uit voor in bagger vastgeraakte zwemmer in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De brandweer, politie en ambulancedienst zijn woensdagavond opgeroepen voor een persoon te water in de buurt van de Elzenweg in Nieuw-Lekkerland.

Ter hoogte van het gemaaltje aan de Oude Watering was een 19-jarige jongen uit Nieuw-Lekkerland gaan zwemmen. Toen hij onder water iets raars bij zijn voeten voelde, schopte hij, waarna hij vast kwam te zitten in de bagger.

De man riep naar twee hardlopers. Zij hadden echter geen telefoon bij zich. Later kwam er nog iemand langs. Diegene had wel een telefoon bij zich en belde 112. Niet veel later kwamen de hulpdiensten met spoed ter plaatse. Het slot van het hek naar het gemaal werd geforceerd. De brandweer heeft een lijn uitgeworpen en de 19-jarige naar de kant getrokken.

De Nieuw-Lekkerlander is nagekeken op onderkoeling, maar daar bleek geen sprake van te zijn. De man bleef ongedeerd en is inmiddels weer thuis.