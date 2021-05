Politie houdt bestuurder in Duitsland gestolen auto aan in Meerkerk

MEERKERK • Na een melding van de landelijke eenheid Zuid-West hebben agenten van politie Vijfheerenlanden in de nacht van zaterdag op zondag in Meerkerk de bestuurder van een in Duitsland gestolen bestelbus aangehouden.

Het voertuig was komen aanrijden bij Shell-station Blommendaal. De bestuurder werd aangehouden en is overgebracht naar het arrestantencomplex in Houten.

De recherche zal deze zaak verder afwikkelen.