Oude Volvo in Hoogblokland door brand verwoest

HOOGBLOKLAND • Een Volvo 245 uit het jaar 1975 is dinsdagochtend op de Beemdweg in Hoogblokland in brand gevlogen en zwaar beschadigd geraakt.

De brandweer van Arkel rukte uit om de autobrand te blussen. Omdat in de Volvo een LPG-installatie zat, kwam ook het ‘schuimvoertuig’ van de brandweer Gorinchem ter plaatse.

De auto is zwaar beschadigd geraakt door de brand en zal als verloren moeten worden beschouwd. Een bergingsbedrijf heeft de auto opgehaald. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting onder het dashboard.

(bron: ZHZ Actueel)