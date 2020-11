Automobilist belandt in Arkelse vijver

ARKEL • Op het Rietveld in Arkel raakte maandagochtend een automobilist van de dijk. De man belandde uiteindelijk met zijn voertuig in een vijver.

Eén van de leden van het Arkelse brandweerkorps ging te water en haalde de bestuurder uit zijn auto. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De auto is door een bergingsbedrijf uit het water getakeld, waarbij de brandweer assisteerde.

