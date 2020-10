Automobilist rijdt 150 kilometer per uur op Lakerveld in Lexmond

LEXMOND • Een automobilist reed afgelopen weekend 150 kilometer per uur op het Lakerveld in Lexmond, waar 60 kilometer per uur het maximum is.

Agenten reden over het Lakerveld in de richting van Lexmond toen ze voor hen een auto met hoge snelheid zagen rijden. Ze besloten het voertuig te volgen en de snelheid te meten.

?

De bestuurder bleek gecorrigeerd 150 kilometer per uur te rijden waar 60 kilometer per uur is toegestaan. Het rijbewijs van de bestuurder is in beslag genomen en de automobilist kan een boete tegemoet zien.