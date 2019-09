Overstekende man op scootmobiel zwaargewond na aanrijding met motor bij Noordeloos

NOORDELOOS • Bij een ongeval op de N214 ter hoogte van Noordeloos is zondagmiddag een oudere man zwaargewond geraakt.

Omstreeks 16.40 uur botste een motorrijder tegen de man die op zijn scootmobiel de N214 overstak. Twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen.

De bestuurder van de scootmobiel is na stabilisatie met spoed overgebracht naar het UMC in Utrecht. De motorrijder is naar het ziekenhuis in Gorinchem gebracht. De opgeroepen traumahelikopter is niet meer ter plaatse geweest.

Verkeersspecialisten van de politie kwamen ter plaatse om onderzoek te doen. De N214 was door het ongeval en het daaropvolgende politieonderzoek enkele uren in beide richtingen afgesloten.

(bron: ZHZ Actueel)