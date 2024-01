advertorial

Kom naar de Open Banenavond bij Oerlemans Plastics in Giessen en laat je verrassen

GIESSEN • Bij Oerlemans Plastics aan de Industrieweg 7 te Giessen gaan op woensdagavond 17 januari de deuren wagenwijd open voor de Open Banenavond. Verpakkingsproducent Oerlemans groeit tegen de klippen op en zoekt daar in diverse functies medewerkers voor. Vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur zijn er elk half uur rondleidingen.

Oerlemans Plastics heeft de laatste twee jaar met name in Giessen enorm geïnvesteerd. Nieuw is een groot magazijn en een enorme sealhal, waardoor het bewerken van verpakkingsproducten centraal in één grote hal plaatsvindt. Daar zijn meteen de werkomstandigheden sterk verbeterd. Het is er echt plezierig werken. Spectaculair is de nieuwe maar liefst 25 meter hoge extrusiehal. Indrukwekkend als je daar binnenstapt.

Familiebedrijf

Vanwege de uitbreiding van het machinepark zijn extra handjes nodig. Werken bij Oerlemans Plastics is heel specifiek. “Extruderen en/of flexodrukken leer je niet op school, dus leiden wij intern op”, stelt algemeen directeur Johan Kranenbroek.

Werken bij Oerlemans Plastics doe je vaak voor het leven. Het familiebedrijf bestaat ruim vijftig jaar. “Wij vinden het heel belangrijk dat wij goed met onze medewerkers omgaan. Wie goed functioneert, heeft hier een prima baan. Met elkaar en voor elkaar willen wij een goede en gezellige werkomgeving creëren.”

Nieuwe moderne kantoren

Er zijn diverse vacatures voor werken in twee-, drie- of vijfploegendiensten. Alle kantoormedewerkers van Oerlemans Plastics in Genderen zijn onlangs naar de nieuwe moderne kantoren in Giessen verhuisd. De OPACKGROUP – de holding – blijft met een deel van de productie en logistiek in Genderen. De fabriek huisvest sinds 2019 ook het OTC (OPACKGROUP Technology Centre): een innovatieve organisatie gespecialiseerd in het analyseren en ontwerpen van nieuwe flexibele verpakkingen en folies, het produceren van proefmodellen en verwerken tot eindproducten.





Terug naar de nieuwe extrusiehal. Daar wordt 24/7 volcontinu nóg duurzamere folie gemaakt. Oerlemans Plastics speelt daarbij in op de circulaire economie en draagt bij om de CO2-doelstellingen te kunnen bereiken. Voor het eerst kan het bedrijf nu inspelen op de wens van de markt om recyclebare 7-laagse barrièrefolie te leveren.

Kranenbroek legt uit waarvoor dit nodig is. “Hierdoor zijn wij in staat om duurzamere barrièrefolie voor voedingsmiddelen te kunnen leveren. Deze verpakkingen zorgen ervoor dat onder meer voedsel, zoals kaas en vlees, langer houdbaar blijft en voedselverspilling tegengegaan wordt. Het overgrote deel van de huidige verpakkingen zijn niet goed recyclebaar, niet duurzaam. Wij hebben de kennis en kunde om klanten vanaf nu te helpen om hun verpakkingen te verduurzamen.”

VerduurSamen

Mede door de productie van deze 7-laags folie versterkt Oerlemans Plastics zich als grootste producent in de Benelux. De OPACKGROUP heeft inmiddels 760 werknemers, waarvan er 270 werkzaam zijn in Giessen en Genderen.

Kranenbroek: ‘Wij nodigen iedereen die op zoek is naar een leuke job uit om woensdag 17 januari in Giessen te komen kijken hoe een kunststof flexibele verpakking wordt gemaakt, en mogelijk in de toekomst samen te maken. Verduurzamen doen we samen: VerduurSamen. Wie wil meehelpen de wereld een stukje te verbeteren?”