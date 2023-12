Bouw nieuw kantoor Rapide Shipping BV in Werkendam van start: ‘Iconisch project’

WERKENDAM • Deze week is de eerste paal geslagen van het nieuwe kantoor van Rapide Shipping B.V. in Werkendam. Julian Hovestadt, tweede generatie binnen het familiebedrijf, had de eer de bouw van het 1028 m2 grootte pand, inclusief bedrijfsruimte, officieel in te luiden. Een belangrijke stap in de uitbreiding van de faciliteiten van Rapide Shipping B.V. is hiermee gezet.

Met een prognose voor oplevering in de tweede helft van 2024, zal het nieuwe kantoor een moderne en functionele ruimte bieden voor Rapide Shipping BV. De betrokken partijen, waaronder opdrachtgever Rapide Shipping BV, architect Van Es Architecten uit Sliedrecht, constructeur Van Ooi Gouda en bouwer ABB Bouwgroep uit Sliedrecht, hebben de handen ineen geslagen om met elkaar tot een hoogwaardig eindresultaat te komen.

Technisch uitdagend project

“Als bouwer kijken we uit naar de realisatie van dit unieke pand”, vertelt Martin Visser, directeur bij ABB. “Het is een uniek ontwerp op een bijzondere locatie, midden tussen het maritieme cluster van bedrijven en de binnenvaarthavens van Werkendam. De ronde vormen, transparante gevels en hoge duurzaamheidsambitie maken het project technisch uitdagend en iconisch.”

Groei

Rapide Shipping BV, opgericht in 1995, staat bekend om haar activiteiten in bevrachting, scheepvaart, dredging en zandhandel. Met Dik en Cora Hovestadt als drijvende krachten en een team van vijftien toegewijde medewerkers, heeft het bedrijf zich als een vooraanstaande speler in de maritieme sector gevestigd.

Hun motto ‘Kan niet, bestaat niet; waar een wil is, is een weg’ illustreert hun vastberadenheid en ambitie. Ook zoon Julian ging voortvarend te werk en heeft de eerste paal met de nodige precisie de grond in gebracht.