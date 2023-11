Goud voor Oerlemans Plastics: ‘Resultaat is geweldig voor onze vakmensen’

di 28 nov. 2023, 12:23

Zakelijk 186 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GENDEREN/GIESSEN • Oerlemans Plastics, met productielocaties in Genderen en Giessen, is in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de EFTA Benelux Awards.

Oerlemans Plastics won de hoofdprijs op het onderdeel Technische Innovatie. Daarnaast viel het bedrijf ook in de prijzen met zilver op het onderdeel Flexoprint op Aluminium en brons voor Flexoprint op Smalle Folie.

‘Resultaat is geweldig’

Directeur Johan Kranenbroek van Oerlemans Plastics is trots met het behaalde resultaat: “In de aanloop naar de prijsuitreiking hadden we te maken met veel competitie met ook prachtig drukwerk. Om dan na de finale huiswaarts te keren met drie prijzen, dat is in één woord fantastisch. Veel flexodrukbedrijven hebben een afgewogen drukwerkselectie gemaakt van modellen om mee te dingen naar de felbegeerde EFTA Awards. Het resultaat is geweldig voor onze vakmensen: drie prijzen op dé awards voor flexodruk prestaties in de hele Benelux.”