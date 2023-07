E. van Wijk Group zet in op duurzaamheid: zonnestroomsysteem met 2.800 zonnepanelen

do 20 jul. 2023, 11:04

Zakelijk 408 keer gelezen

GIESSEN • E. van Wijk Group uit Giessen kondigt aan dat het een overeenkomst heeft getekend met Zonnegilde voor de levering en plaatsing van een Zonnestroom- en Batterij-systeem.

De PV-installatie zal door Zonnegilde gerealiseerd worden om E-trucks duurzaam te laden op het bedrijventerrein De Rietdijk in Giessen. Door netcongestie (dit is een grotere vraag naar transport van elektriciteit dan de transportcapaciteit van het net), en de toenemende stroomvraag zal het zonnestroomsysteem worden gerealiseerd met een batterij van iwell.

Met dit PV- en de batterij opslagsysteem bieden Zonnegilde en iwell een oplossing voor het ontbreken van een toereikende netaansluiting. “Door deze samenwerking stelt de E. van Wijk Group zeker dat de toekomstige vloot van E-trucks duurzaam geladen kunnen worden”, zo vertelt Ewout van Wijk.

2.800 zonnepanelen

Het zonnestroomsysteem bestaat uit ruim 2.800 zonnepanelen, die 1.412 MWh/jaar aan duurzame energie opwekken. De batterij van 4.300 MWh in combinatie met het energiemanagementsysteem zal de opgewekte energie opslaan en beschikbaar stellen voor de E-trucks en het eigen verbruik.

Het ontbreken van een toereikende netcapaciteit voor de inzet van E-trucks was een belangrijke uitdaging waarmee E. van Wijk Group wordt geconfronteerd. Jan Willem de Jong van iwell benadrukt dat de batterij fungeert als energiebron tussen de PV-installatie, netaansluiting en de E-trucks, waardoor het bedrijf de vrijheid heeft om, naast het huidig verbruik, hun E-trucks op te laden op het moment dat het hen het beste uitkomt qua planning, zonder zich zorgen te hoeven maken over de beschikbaarheid van voldoende netcapaciteit.

Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen

Door gebruik te maken van de batterij als energieopslagsysteem, maakt E. van Wijk optimaal gebruik van de opgewekte zonne-energie en vermindert het de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Netcongestie is een groeiend probleem voor het bedrijfsleven en specifiek voor de transportsector, waarbij het huidige elektriciteitsnetwerk moeite heeft om de toenemende vraag naar energie van elektrische voertuigen op te vangen. Deze innovatieve oplossing bij E. van Wijk Group sluit aan bij het ‘Laden op Zon’ concept van Zonnegilde “Met dit concept helpen wij bedrijven in de transportsector in de volgende stap om elektrisch rijden mogelijk te maken”, aldus Gerard de Ruiter van Zonnegilde.

25 procent minder CO2-uitstoot

De samenwerking met Zonnegilde en iwell is een belangrijke stap in het streven van E. van Wijk Group naar duurzame logistiek. Duurzaamheid is binnen E. van Wijk Group één van de vijf strategische pilaren. Binnen deze strategie heeft het bedrijf zich ten doel gesteld om in 5 jaar tijd nog eens 25 procent minder CO2-uitstoot te realiseren, ten opzichte van de 35 procent die men reeds gereduceerd heeft.