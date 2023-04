Een droom wordt werkelijkheid: bed & breakfast Babylonia geopend na twee jaar hard werken

zo 9 apr. 2023, 13:06

BABYLONIËNBROEK • Het was heel hard werken, maar Eric en Lianne van Rijswijk hebben hun bed & breakfast Babylonia gereed. Vorige week vrijdagmiddag werd onder het genot van een glaasje de officiële opening verricht door Fons Naterop, oud-burgemeester van Aalburg en inwoner van het dorp.

Twee prachtige appartementen staan nu aan de Hillsestraat 29 te pronken en te wachten op hun gasten. “We hebben er twee jaar over gedaan. We zijn nu een beetje afgedraaid”, zijn Eric en Lianne blij dat de onderkomens klaar zijn. “Samen met onze zonen Xander (19) en Joeri (17) die ons geweldig hebben geholpen, hebben we het gefikst. Op hun hulp zijn we ook heel trots.”

Inspiratie

Een bed & breakfast. Het gezin Van Rijswijk vond de inspiratie in het gelijknamige tv-programma van omroep MAX. Vooral Eric volgde het programma al heel lang. “Het bracht ons op het idee om iets te doen met de oude loods op ons erf. Die stond er toch maar te staan. We besloten er een bed & breakfast van te maken. Er was ruimte voor twee appartementen.”

“Het leek ons ook heel leuk om andere mensen hier van onze natuur mee te laten genieten. Van het uitzicht en de rust. Dat onze gasten de ontspanning en de rust die ze voor ogen hebben hier kunnen ondergaan. Mooie fietstochten maken van hier kan ook en in de buurt zijn heel veel dingen te zien en te doen.”

Alles erop en eraan

Twee jaar geleden werd het idee een project. Met vereende krachten werd de koe bij de horens gepakt. Dat Eric als zzp’er in de metaalsector zit was natuurlijk een pre. Geen twee linkerhanden. Al het werk leverde twee prachtige appartementen op. “We wilden twee appartementen met alles erop en eraan. Dus allebei een eigen bad, een eigen douche, een eigen keuken, tv en een tweepersoons bed en een terras”, noemen Eric en Lianne de ingrediënten van hun gastenverblijven op.

Met hun appartementen zitten ze meer in het luxe segment. In de toekomst willen Eric en Lianne de service nog uitbreiden middels een fietsenstalling met laadpalen. “Voor een mini-camping is er vooralsnog geen ambitie”, zeggen ze.

Gevulde koelkast

In de morgen voor de gasten het ontbijt verzorgen ligt wat moeilijk, gezien hun beider werkzaamheden. Lianne is medewerker bij Sanquin Bloedvoorziening en Eric heeft de handen vol aan zijn bedrijfsactiviteiten. “We zullen zorgen dat de koelkast goed gevuld is. Broodjes kunnen onze gasten zelf afbakken, een eitje kan op de inductieplaat gebakken of gekookt worden. Vandaar ook dat we in elk appartement een keuken hebben.”

Babylonia

De naam Babylonia kwam naar voren toen historicus Cees de Gast tijdens het 400-jarige bestaan van de kerk over de historie van het dorp vertelde. “Babylonia is de oorspronkelijke naam van ons dorp. Zo zijn we op de naam van onze bed & breakfast gekomen”, legt Lianne uit.

Ooit op tv?

Of Babylonia ook nog eens is te zien in het bed & breakfast tv-programma van MAX met de voice-over van Victor Deconinck, waarin drie eigenaren van een bed & breakfast bij elkaar logeren en elkaars overnachtingsmogelijkheden beoordelen? “Haha. Nou ik wil niet in beeld hoor”, houdt Lianne de boot af. “Wie weet”, glimlacht Eric.

Zie ook www.babylonia-bb.nl.