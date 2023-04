Het sparen van historische plaatjes bij Jumbo kan nu echt beginnen

za 8 apr. 2023, 12:50

Zakelijk 588 keer gelezen

REGIO • Maandag is door de broers Carol en Johan Duijzer van de Jumbo-vestigingen in Wijk en Aalburg en Veen de aftrap gegeven voor een unieke spaaractie. Anneloes van Hunnik, wethouder van de gemeente Altena, nam het eerste album ‘Tien dorpen uit Altena in beeld’ in ontvangst. Daarbij werden naast de vier historici ook de grondleggers van de supermarkten, de ouders van de gebroeders Duijzer, niet vergeten.

Het kan nu echt beginnen. Bij de krant van afgelopen donderdag heeft u een envelop met flyer in de brievenbus ontvangen. Daarbij een waardebon waarmee direct, bij besteding van 25 euro aan boodschappen bij de Jumbo-vestiging in Wijk en Aalburg of Veen, het fraaie maar nog lege album wordt meegegeven. Het betekent de start van een unieke spaaractie van plakplaatjes met historische afbeeldingen. Een actie voor alle leeftijden.

Tien kernen

Carol Duijzer, eigenaar van Jumbo Wijk en Aalburg: “Wij hebben ervoor gekozen om onze klanten in de tien kernen, feitelijk de gehele voormalige gemeente Aalburg en de kernen Andel, Giessen en Rijswijk, kennis te laten maken met hun omgeving. Via deze plaatjesspaaractie kan in twee maanden tijd, tot 1 juni, een boek worden volgeplakt. Dit is iets waardevols voor nu en voor het nageslacht. Bij elke tien euro besteding bij onze Jumbo-vestigingen wordt een gratis zakje met vier stickers meegegeven.”

Wethouder Van Hunnik enthousiast over initiatief

Wethouder Van Hunnik sprak van een fantastisch initiatief van de beide Jumbo-ondernemers. “Dit brengt historie en cultuur dichter bij onze burgers. Het is goed dat klanten van deze supermarkten de kennis van hun streek hiermee tot zich kunnen nemen. Heel fijn dat u zo veel tijd in deze actie hebt willen steken. Ik noem dit een cadeau voor onze inwoners. Fantastisch ook de samenwerking met het streekarchief, dat de beelden heeft aangeboden. Mooi dat deze collectie beelden door middel van dit verzamelalbum zo zichtbaar wordt.”

Streekarchief en historici betrokken

Mariska Heijmans, streekarchivaris Langstraat Heusden Altena, werd een jaar geleden door Carol en Johan Duijzer benaderd, met het verzoek mee te denken over de ontwikkeling van een historisch (spaar)album over tien kernen in het oostelijke deel van de gemeente Altena.

“Dan kom je al snel bij historicus Cees de Gast uit. Hij heeft Teus van Tilborg en David van Gammeren erbij betrokken. Wij zijn tot een fijne samenwerking gekomen en een in mijn ogen mooi eindresultaat.”

Door Wout Pluijmert

Dit artikel verscheen eerder in Het Kontakt Altena van donderdag 6 april 2023.