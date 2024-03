Hans den Haan nog altijd van de partij bij Altena: ‘Sfeer binnen de club leeft weer helemaal op’

za 9 mrt 2024, 10:21

NIEUWENDIJK • De prestaties van vv Altena schieten sinds de eeuwwisseling alle kanten op. Het ging van het linkerrijtje van de eerste klasse, destijds subtop van Nederland, via vier degradaties naar de huidige tiende plaats in de derde klasse. Er was al die jaren minstens één stabiele factor bij het team: de inmiddels 40-jarige Hans den Haan.

Den Haan debuteerde op 17-jarige leeftijd bij het oranje/wit/blauw in het eerste elftal. Ton Zoutendijk was trainer bij de destijds stabiele eersteklasser. Altena had net een nog veel betere periode in de jaren tachtig en negentig achter zich gelaten, toen het zich echt met de top van het nationale amateurvoetbal kon meten. De 0-1 overwinning in het hol van de leeuw aan de Vierlaan in Werkendam tegen Kozakken Boys (doelpunt Rini Capelle, red.) voor duizenden toeschouwers is al zo vaak beschreven.

Iets omhoog op de ranglijst

Altena won zaterdag, door drie doelpunten van Jorik Zuidweg, in Den Bosch met 1-3 van BLC. “Een goede overwinning, die ons op de ranglijst wat omhoogtilt”, klinkt Hans den Haan opgelucht. “Ik baal wel dat ik er met een hamstringblessure geblesseerd af moest. Deze week zal de fysiotherapeut vaststellen hoelang ik daar zoet mee ben. Hopelijk valt het mee en is er slechts sprake van een verrekking.”

Het lijkt er dus op dat voor Den Haan de wedstrijd thuis tegen koploper OSS’20 te vroeg komt. “Dat is nog afwachten. OSS’20 is een goede tegenstander. Wij hebben voetballend geen onaardig team, hoor. Als wij iedereen beschikbaar hebben kunnen wij op dit niveau goed meedoen. Wij scoren heel moeilijk. Hooguit één doelpunt per wedstrijd.”

Nooit saai

Wij gingen drie keer naar de derde klasse en keerden steeds binnen een jaar terug naar de tweede klasse. Dat wordt nu lastig

In de 23 jaar dat Hans den Haan bij de selectie van het eerste elftal betrokken is, maakte hij veel ups en downs mee. Hij telt moeiteloos drie promoties, maar ook zes degradaties. “Het was dus nooit saai. Wij gingen drie keer naar de derde klasse en keerden steeds binnen een jaar terug naar de tweede klasse. Dat wordt nu lastig.”

Volgend jaar bestaat Altena 75 jaar. Wie weet levert die mijlpaal weer wat op.

Nu is Den Haan weer terug bij de groep. “Ik ben ook regelmatig uit beeld geweest waardoor ik bij het tweede elftal terechtkwam. Ik was in die tijd ook al op leeftijd.”

Van middenvelder naar spits

Den Haan was niet blessuregevoelig en zal daarom toch meer dan 350 wedstrijden voor Altena in het eerste elftal zijn uitgekomen. “De laatste jaren word ik in de spits geposteerd. In het verleden kwam ik vaker vanuit het middenveld, omdat wij goede mensen voorin hadden.”

Den Haan maakte nog de gouden generatie mee met de broers Duijzer, Ranil van Gastel, Karel Bauman en Richard de Laat mee. “Het waren jaren dat trainers een aantal goede spelers meebrachten. Onlangs hebben wij dat nog met Johan van der Werff meegemaakt: wij waren weer top tweedeklasser.”

Fusie met Almkerk

In overleg met de gemeente wordt op korte termijn op ons hoofdveld een nieuwe kunstmat gelegd. Dat geeft aan dat wij voorlopig nog wel even in Nieuwendijk zelfstandig actief blijven

Hans den Haan is in hart en nieren Altena-lid. Daarom maakte hij eerder al vijf jaar deel uit van het bestuur als ondersteuning van de wedstrijdsecretaris en was lid van de technische commissie.

“Destijds was er al sprake van een samengaan met Almkerk, maar ik heb het gevoel dat dat nog wel even gaat duren. In overleg met de gemeente wordt op korte termijn op ons hoofdveld een nieuwe kunstmat gelegd. Dat geeft aan dat wij voorlopig nog wel even in Nieuwendijk zelfstandig actief blijven.”

De onzekerheid over wel of geen fusie heeft natuurlijk niet meegeholpen. Wat ga je doen? Investeren in gebouwen en/of velden, of niet.

“Dat is even blijven liggen, maar de sfeer binnen de club leeft op dit moment toch weer helemaal op. Het is drukker langs de lijn en de kantinefeesten zijn weer als vanouds.”

Hans den Haan gaat beslist nog niet stoppen met voetballen. “Ik ga zolang mogelijk door bij Altena. Waarschijnlijk zal dat volgend seizoen in het tweede elftal zijn.”

Wout Pluijmert