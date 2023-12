Bestuur GRC 14 grijpt in: Voorlopig geen eigen supporters bij uitwedstrijden

wo 20 dec. 2023, 07:32

Sport 346 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSEN/RIJSWIJK • Het bestuur van GRC 14 uit Giessen/Rijswijk grijpt hard in. Na excessen tijdens de uitwedstrijd vorige week tegen Theole in Wadenoijen, wordt de eigen aanhang bij de komende twee uitwedstrijden geweerd.

Het duel tussen koploper Theole en GRC 14 haalde vorige week zaterdag het einde net niet. Spelers en publiek gingen met elkaar op de vuist. Met nog een paar minuten tijd op zijn horloge maakte de arbiter van dienst een einde aan het onsmakelijke geheel.

De 2-2 stand leek ook de eindstand te worden. Daar ging Theole niet in mee. Dus werd het duel formeel gestaakt en buigt de tuchtcommissie zich over de feiten. Wat worden de sancties en moet GRC 14 voor die paar minuten nog terug naar de Betuwe?

Boetekleed

Bij GRC 14 is men klaar met het gedrag van de eigen aanhang. Bestuurslid Erik van de Koppel trekt namens GRC 14 het boetekleed aan. “Een speler van GRC 14 is vanwege zijn gedrag tot 1 februari geschorst. Intern is besloten dat er de komende twee uitwedstrijden niet meer collectief wordt gereisd. Een vervolgstap is dat wij een werkgroep gaan samenstellen om te bespreken hoe wij van ons ‘foute’ imago kunnen afkomen.”

Trainer overwoog contract in te leveren

De gebeurtenissen zijn intern bij GRC 14 keihard binnengekomen. De enthousiaste trainer, Mark Kroese, overwoog even om zijn nog tot 2025 doorlopende contract in te leveren. Het bestuur benadrukt heel veel respect voor Kroese te hebben.

“Hij heeft veel energie in de nasleep van deze wedstrijd gestoken. Terecht stelde hij dat er voor hem tegen deze excessen van buitenaf niet te trainen valt. Hij heeft de leden van GRC 14 in een overvol clubhuis hierop aangesproken. Dit maakte diepe indruk”, laat het bestuur weten.

Te korte lontjes

Nogmaals: “Wij kunnen als bestuur en leden van deze club alleen naar onszelf wijzen. Wij moeten van de naam af dat wij een lastige club zijn. Daar gaan wij dus per direct keihard aan werken, anders worden wij op termijn een vierde- of vijfdeklasser met een topaccommodatie.”

GRC 14 is een paradox tussen clubliefde en extreme uitingen, wat de club niet verder helpt. “Er zijn bij onze club te veel trouwe leden met te korte lontjes. Dat is al eerder rond wedstrijden duidelijk geworden.”

De eerste uitwedstrijd is meteen op 20 januari de semiderby in Aalst tegen het bevriende Roda Boys/Bommelerwaard.