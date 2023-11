Winst voor waterpoloërs van ZVDO’74 tegen RZ uit Roermond

ma 20 nov. 2023, 17:27

Sport 102 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ANDEL • Na twee verloren wedstrijden waren de heren van ZVDO’74 vastberaden om zaterdag weer eens te winnen en dat lukte. Met de caps stevig op en een tribune vol toeschouwers, begon de wedstrijd tegen RZ uit Roermond.

Ties van Tuijl, de pupil van de week, liet de door Van Zon Realisatie gesponsorde bal te water. Al snel opende Berry Boll de score voor ZVDO’74, gevolgd door doelpunten van Jan-Willem Vaneker, Mark van Dijk en Jeroen Robertus in de eerste periode.

Rust verstoord

Rust heerste in het team, maar dit werd verstoord door snelle doelpunten van RZ, tweemaal binnen één minuut. Met een stand van 4-2 begon de tweede periode. Arie Stuij lag als een blok in het water, gefocust op het doel. Een mooie pass gaf hem de kans om te scoren, waarna de voorsprong werd vergroot naar 6-2. RZ besefte dat er actie moest worden ondernomen en scoorde direct tegen: 6-3. In een man-meersituatie vergrootte Mathé van Noorloos de voorsprong naar 7-3. RZ bracht het verschil terug met een laatste actie tot 7-4.

De derde periode begon levendig. Jan-Willem Vaneker scoorde met een fraaie backhand achterwaarts, waarna aanvoerder Arie Stuij tweemaal het doel vond. Ook Jelle Sterkenburg was succesvol. RZ had moeite met de snelle tegenaanvallen van ZVDO’74.

Debuut

De vierde periode stond in het teken van het debuut van Roman Duijzer. Na een solide optreden van Arjen van Hoornaar was het zijn beurt. De jonge doelman zou bewijzen dat de gemeente Altena meer verdedigende kracht bezit dan verwacht. Jelle Sterkenburg opende deze periode na twintig seconden, maar daarna verzwakte de thuisploeg in de verdediging.

Dreiging afgeketst

RZ werkte zich na een harde strijd en man-meersituaties terug tot 12-7, maar verdere dreiging werd afgeketst door de doelman. ZVDO’74 zette druk in de verdediging en benutte een slordige pass van de gastploeg direct. Jelle Sterkenburg bracht de bal naar het doel en besliste de wedstrijd. De grootste zwem- en waterpolovereniging van Altena behaalde opnieuw drie punten in eigen huis.