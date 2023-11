Altena-derby in tweede klasse: bij zowel GRC 14 als Wilhelmina’26 leeft het dorpsvoetbal nog

za 18 nov. 2023, 10:52

Sport 83 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSEN/RIJSWIJK • De uitslag van de derby tussen GRC 14 en Wilhelmina’26 is lastig te voorspellen.

GRC 14 en Wilhelmina’26 stonden sinds de start van de fusieclub vier keer tegenover elkaar. Driemaal ging de winst naar de ploeg uit Giessen/Rijswijk. Eenmaal werd het 1-1. Het verleden geeft geen garanties voor de toekomst. Wilhelmina’26 staat nu immers in de subtop met elf punten. GRC 14 begon foeilelijk aan de competitie, maar krabbelt de laatste weken op.

Van den Oever-tweeling

GRC 14 kan altijd rekenen op de Van den Oever-tweeling. Michael is de rappe aanvaller, Wesley draagt de aanvoerdersband en stuurt de ploeg van achteruit. Deze week was de tweeling jarig. Zij hebben de dertig jaar bereikt.

“Wij maken nu vijftien jaar deel uit van het eerste elftal. Aanvankelijk bij Rijswijkse Boys en vanaf 2015 bij GRC 14”, weet Wesley van den Oever. Hij leek aanvankelijk voorbestemd om keeper te worden. Bij RKC keepte hij in de landelijke competitie tegen onder meer Ajax, Feyenoord en PSV. Hij was er klaar mee en keerde terug bij Rijswijkse Boys en ging als veldspeler aan de slag.

“Nooit spijt van gehad. Samen met mijn broer tot nu altijd mooie jaren gehad.”

‘Team is niet minder dan vorig jaar’

Vorig seizoen haalde GRC 14 nog de nacompetitie, maar begon dit seizoen in mineur. “Bij ons is er geen twijfel. Ons team is ten opzichte van vorig seizoen zeker niet minder”, stelt Van den Oever. “Voetballend ziet het er goed uit. Eerst zaterdag maar eens winnen van Wilhelmina’26 en dan kijken wij weer verder.”

Wedstrijden tussen deze clubs hebben iets bijzonders. Bij zowel GRC 14 als Wilhelmina’26 leeft het dorpsvoetbal nog. Zaterdag kunnen er bij redelijk weer zomaar vierhonderd supporters langs de lijn staan. GRC 14 heeft dan altijd nog de steun van ‘het balkon’, het overdekte deel aan de oostkant van het veld. De harde kern van Giessen/Rijswijk staat als één man achter hun team.

Vaste waarde bij Wilhelmina’26

Kevin van Esch draagt bij Wilhelmina’26 de aanvoerdersband. Hij is ‘import’ in Aalburg, maar zo wordt de middenvelder daar al lang niet meer gezien. De Brabander kwam tien jaar geleden voor de liefde naar Wijk en Aalburg. Opgeleid bij FC Den Bosch maakte hij in 2013 de overstap naar de ‘kanaries’. Hij was er dus bij toen Wilhelmina’26 in 2015 met 1-0 van GRC 14 verloor.

De Aalburgers waren destijds nog derdeklasser, maar zijn nu al acht seizoenen middenmoter in de tweede klasse. Van Esch is vaste waarde, de vormgever met rugnummer 10 in een vrije rol op het middenveld en beschikt over een dodelijk schot.

Bij Wilhelmina’26 is Ömer Kaya voor het tweede seizoen als trainer actief. “Een rustige en ervaren trainer, die prima bij onze wat oudere groep van gemiddeld 28 jaar past”, vindt Van Esch, die tot vorig seizoen een jeugdelftal bij Wilhelmina’26 trainde. Van Esch is in het bezit van het diploma UEFA B en mag dus teams tot en met de tweede klasse trainen. Hij was al een aantal jaren op goed niveau jeugdtrainer bij Kozakken Boys.

Voetbalvisie

De regenval heeft geen grip op het doorgaan van de derby. Op sportpark Almbos ligt kunstgras, dus wordt er absoluut gevoetbald.

Trainer Mark Kroese heeft het bij GRC 14 voor het zeggen. Hij kwam binnen als volslagen onbekende. In amper een jaar tijd heeft Giessen/Rijswijk de geboren Groninger in de harten gesloten.

“En dat is wederzijds. Ik kwam bij de club binnen toen deze net uit de eerste klasse was gedegradeerd. Over het vorig seizoen ben ik vooral tevreden over de wijze waarop wij ons voetballend hebben ontwikkeld. Ik ben een trainer die zijn team aanvallend voetbal laat spelen, waarmee wij veel kansen creëren. Ik wil dat ons publiek vermaakt wordt. Dat is mijn voetbalvisie.”

Zijn voetbalvisie ontwikkelde de 37-jarige trainer in het noorden van het land bij GVAV-Rapiditas, Be Quick’28, Drachtster Boys en Grijpskerk. Hij had het hoogste jeugdelftal van NEC onder z’n hoede en kwam vorig jaar van ONI over naar het Almbos.

Wout Pluijmert