Basketbalclub Virtus uit Werkendam heeft grote ambities: ‘We willen de Promotiedivisie bereiken’

1 uur geleden

Sport 126 keer gelezen

WERKENDAM • Basketbalclub Virtus uit Werkendam heeft grote ambities. Binnen enkele jaren hoopt men met Heren 1 weer in de Promotiedivisie te spelen, al is de eerste stap om terug te keren naar de Eerste Divisie.

Ongeveer dertig jaar geleden, vanaf het seizoen 1996-1997 tot en met het seizoen 2000-2001, speelde Virtus in de Eredivisie als professionele basketbalclub. “Sporthal De Crosser puilde uit tijdens thuiswedstrijden”, herinnert Mark Schouwenaars, penningmeester van Virtus, zich. “Virtus was op dat moment, denk ik, de vereniging waar de meeste Werkendammers kwamen kijken.”

Door financiële problemen moest Virtus zich na het seizoen 2000-2001 terugtrekken uit de Eredivisie. In de jaren die volgden schipperde Heren 1 tussen de Promotiedivisie, het tweede niveau, en de Eerste Divisie, het derde niveau.

Afnemend aantal leden

De laatste jaren had de basketbalclub te maken met een afnemend aantal leden, wat leidde tot het wegvallen van aansluiting tussen jeugdteams. Ook vielen de prestaties van Heren 1 tegen en had Dames 1 te weinig speelsters. Dit laatste probleem is deels opgelost door de samenvoeging met Waldric uit Woudrichem, maar de situatie is nog niet helemaal naar wens.

Vorig jaar presteerde Dames 1 uitstekend in de Tweede Divisie; ze wonnen vrijwel alle wedstrijden, met uitzondering van twee tegen River Trotters. Omdat er geen versterking kon worden gevonden en het team nog steeds kampt met een smalle bezetting, heeft men echter besloten om de stap naar de Eerste Divisie niet te maken.

Toekomstplannen

Onlangs besloot Teus van der Pijl, oud-speler van Virtus, actie te ondernemen om de vereniging weer nieuw leven in te blazen. Samen met anderen zet hij zich in om Werkendamse ondernemers achter de vereniging te krijgen. Dit verloopt succesvol, waardoor Virtus nu financieel gezond is. Bovendien is er een nieuw en helder meerjarenplan opgesteld door het bestuur.

“Op dit moment hebben we meerdere doelen die met elkaar samenhangen”, vertelt Martijn Visser, bestuurslid van de basketbalclub. “We willen graag meer jeugd in verschillende leeftijdscategorieën aan ons binden. Ons doel is om binnen vijf jaar in elke leeftijdscategorie zowel een jongens- als een meisjesteam te hebben, en drie seniorenteams bij zowel de heren als de dames. Daarnaast streven we naar betere prestaties van Heren 1, zodat de toeschouwers weer in groten getale naar sporthal De Crosser komen tijdens thuiswedstrijden.”

Dit alles zal geleidelijk moeten groeien, beseft men. Om weer aantrekkelijk te worden voor publiek en jeugd moet het vlaggenschip van de vereniging (Heren 1) presteren, zo is het idee. Het liefst ook met Werkendamse jongens in het team.

Terug naar de Eerste Divisie

Vorig jaar trad oud-international Jerome de Vries (47) aan als speler/coach van het eerste herenteam. Voor zijn aantreden lag het team op zijn gat. “Vorig jaar hadden we ook een krappe selectie en zijn we helaas gedegradeerd uit de Eerste Divisie. Dit seizoen zijn er een aantal spelers weer aangehaakt en hopen we opwaarts te gaan”, vertelt hij.

Inmiddels vormt Heren 1 een hecht en gemotiveerd team. De Vries en het bestuur zijn ervan overtuigd dat Virtus minimaal in de Eerste Divisie thuishoort. “We hebben echter ook de ambitie om de Promotiedivisie te bereiken. Wat dit lastig maakt, is dat spelers op dat niveau niet zomaar te verkrijgen zijn. Anders dan bijvoorbeeld in het voetbal, kun je spelers niet simpelweg aantrekken met een zak geld”, legt De Vries uit.

Hij hoopt spelers te kunnen overtuigen om naar Virtus te komen door zijn trainingsaanpak en de sfeer in en rond het team. “We moeten op die manier aantrekkelijk worden. Hopelijk lukt dat.”

‘Zwaargewichten’

Volgens De Vries is de doelstelling om snel terug te keren naar de Eerste Divisie realistisch. “We hebben gemerkt dat het een sterke competitie is. Daarom hebben we, misschien zowel letterlijk als figuurlijk, een aantal ‘zwaargewichten’ van 100 kilo nodig”, doelt hij op de behoefte aan ervaren en sterke spelers.

Het is Virtus gelukt om alvast een ‘echte’ versterking aan te trekken in de persoon van Ryan van Russel. Deze basketballer heeft ervaring in de Promotiedivisie en zal Virtus proberen te helpen om terug te keren naar de Eerste Divisie.

Steun van publiek

De Vries hoopt dat Virtus tijdens deze missie veel steun zal krijgen. “Vorig seizoen kregen we veel steun van het publiek. Het zou mooi zijn als die groep nog groter wordt. We kijken er als team erg naar uit.”

De speler/coach nodigt iedereen uit om Heren 1 tijdens de eerste thuiswedstrijd van het seizoen, die gepland staat op zaterdag 7 oktober om 19.00 uur in De Crosser te Werkendam, te komen steunen.

Op zaterdag 14 oktober speelt Dames 1 om 14.30 uur een thuiswedstrijd in De Crosser. Ook dan is het publiek van harte welkom om de dames van Virtus te komen steunen.

BC Virtus

Vroegere namen: Image Center Virtus Werkendam, Altena Virtus Werkendam, BC Virtus Werkendam

Opgericht: 1971

Plaats: Werkendam

Locatie: Sporthal De Crosser

Competitie: Tweede Divisie