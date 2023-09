Lars van Oord geeft visitekaartje af in wielerronde van Hank

HANK • In de 69-ste editie van de wielerronde van Hank was er zondag ook sprake van een plaatselijk succes. De pas 16-jarige Hankenaar Lars van Oord gaf zijn visitekaartje af en won de koers bij de Nieuwelingen.

Twee jaar geleden mocht Lars van Oord nog het startschot lossen bij de wielerronde van Hank. Zondag stond de plaatselijke renner zelf aan de start bij Nieuwelingen. In het grote veld met bijna negentig jonge renners liet de 16-jarige Hankenaar zich goed gelden. Nadat het peloton een gatenkaas werd in de aanloop naar de finale, zat Van Oord goed mee in de kopgroep van zeven renners. In de finale had de Hankenaar nog een splijtende demarrage in huis en drukte als eerste zijn wiel over de streep in zijn eigen Hank.

“Lekker man”, glunderde de jonge Van Oord. “Dit voelt geweldig. Vorig jaar droomde ik er al van. Toen ging het helaas niet door, omdat ik een blessure had, maar dit geeft zo’n gaaf gevoel. Het was een zware koers. Ik merkte wel dat ik goede benen bleef houden en het steeds beter werd. De laatste twee ronden waren wel zwaar en ik had niet verwacht dat ik de overwinning ging pakken. Ik ging helemaal dood, maar het is zo’n mooi gevoel om in je eigen dorp te winnen.”

Koersen

De wielerdag in Hank begon met de Recreanten. Het liep uiteindelijk uit op een massasprint. Van kop af aan ging Hardinxvelder Peter Visscher de eindsprint aan en drukte als eerste zijn wiel over de meet. In de Sportklasse ging het er ook fel aan toe. Met zeven man op kop gingen de heren de finale in. Wout Roos was de rapste in de eindsprint.

De wielerdag in Hank werd afgesloten met het hoofdnummer de Elite/Beloften/Amateurs. In het sterke veld mocht Rowan van Oord de plaatselijke eer verdedigen. Van Oord deed dat met verve, maar miste op het moment suprème net de beslissende slag toen het spel echt op de wagen ging. Vier man lieten het peloton de hielen zien. Het liep uit op een ultieme eindsprint van de kopgroep. Vanaf de derde positie kwam Luuk Verbruggen nog naar voren en werd de winnaar van de 69-ste editie van de wielerronde van Hank. “Ik ben er superblij mee. Dit is de eerste keer, dat ik win bij de Elite/Beloften/Amateurs”, aldus de winnaar uit Deventer. Rowan van Oord eindigde als dertiende in het peloton.

Nico van Es