Antoine Hoevenaren: ‘Ik heb iets af te maken bij Dussense Boys’

54 minuten geleden

Sport 143 keer gelezen

DUSSEN • Antoine Hoevenaren moet Dussense Boys er, na de degradatie van vorig seizoen, weer bovenop zien te krijgen.

Voor trainer Antoine Hoevenaren is het niet de eerste keer dat hij aan de slag gaat bij Dussense Boys. Hoevenaren was er eerder al werkzaam. In zijn eerste jaar bij de club promoveerde de trainer destijds naar de vierde klasse.

De inwoner van Raamsdonkveer stopte er na drie seizoenen mee vanwege familiaire omstandigheden. De pauze duurde twee jaar en daarna pakte hij de draad weer op met het tweede elftal van Almkerk. Nu is hij dus weer terug op het oude nest in Dussen.

“Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik moest terugkeren bij Dussense Boys om iets af te maken. Nu kwam Dussense Boys vrij en we hadden elkaar snel gevonden”, aldus Hoevenaren, die de jonge spelers graag vertrouwen wil geven. “Als de jongens vertrouwen krijgen, presteren ze ook het beste.”

Smalle selectie

De trainer heeft een smalle selectie tot zijn beschikking. Naast Andre Segeren, Wesley van Biesen en Bart van Mook zijn ook Sem Heijmans en Joeri van Heel ermee gestopt. Een flinke aderlating.

“Daar zit voor ons een beetje de zorg in dit seizoen. Gaan er gekke dingen gebeuren met blessures en schorsingen, dan gaan we het serieus taai krijgen. De jongens die aansloten in mijn vorige periode, zijn nu de oudste en dragende spelers.”

Hoevenaren ziet het als een mooie uitdaging. “We hebben al wat potjes gevoetbald en het is wel interessant om te zien wat de jongens nodig hebben qua vastigheden en hoe ik ze kan helpen. Als ze in een flow komen, dan zit er wel veel in. Dan kan het een leuk seizoen worden.”

Terugkeer vierde klasse

“We gaan proberen zo snel mogelijk terug te keren naar de vierde klasse. Een doel is een groot woord, maar we willen zeker bovenin meedoen. We moeten zorgen dat alles heel blijft en ik wil er weer echt een groep van maken”, hoopt Hoevenaren.

Nico van Es