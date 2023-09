• In 2021 ging Josse voor goud. Dit jaar zijn revanche in de straten van Hank.

Wielerspektakel Tour de Tietema Ronde van Hank terug van weggeweest

HANK • Voor de 69e keer wordt op zondag 10 september de wielerronde van Hank verreden. Net als in 2021 werkt stichting Ronde van Hank weer samen met YouTube-fenomeen Tour de Tietema.

Vorig jaar ging de wielerronde van Hank voor het eerst sinds 1954 niet door. De Kerkstraat ging op de schop en het lukte de organisatie niet om een andere veilige route door het dorp te maken. Nu is de wielerronde terug en wederom mét Tour de Tietema. Daarom heet het evenement dit jaar de ‘Tour de Tietema Ronde van Hank’.

Josse gaat weer voor goud

In 2021 werkte het Hankse wielercomité voor het eerst met Tour de Tietema samen. Hun YouTube-serie ‘Josse gaat voor goud’ stond toen in het teken van het ultieme doel van beginnend wielrenner Josse Wester: winnen in Hank. Deze poging is inmiddels bijna 270.000 keer bekeken.

Josse krijgt nu een herkansing. En hij is niet de enige Tour de Tietema-renner die in Hank gaat strijden om de overwinning. Een aantal renners van het TDT-Unibet Cycling Team, het profteam van Tour de Tietema, gaat de koers voor amateurs-A/elite/beloften/Professionals-B hard maken.

Wie is de beste Meesterknecht?

Bovendien is er deze dag voor de Meesterknechten, de clubleden van Tour de Tietema, een kampioenschapswedstrijd. De afgelopen maanden hebben zij van de renners en trainers van het TDT-Unibet Cycling Team tips gekregen om goed voorbereid aan de start van deze, misschien wel hun eerste, wedstrijd te verschijnen.

Hankse favorieten

Op het programma staat ook een koers voor nieuwelingen, renners van 15 en 16 jaar oud. De Hankse wielertalenten Lars van Oord en Luuk Wolthuis doen daaraan mee. Eerstejaars belofterenner Rowan van Oord uit Hank doet mee aan de wedstrijd voor amateurs-A/elite/beloften/Professionals-B.

Een wedstrijdje proberen?

De wielerdag wordt om 11.30 uur geopend door recreatieve wielrenners (man/vrouw, 15+) die een keer een wedstrijdje willen rijden. Wie geen startlicentie heeft maar wel wil meedoen aan deze wedstrijd, kan een daglicentie aanschaffen. Dat kan bij de inschrijving op de dag zelf.

Kermis

Stichting Ronde van Hank organiseert dit weekend ook de Hankse kermis, die op vrijdag 8 september om 18.30 uur op feestelijke wijze wordt geopend. Dinsdag 12 september is de laatste kermisdag.

Meer informatie over de wielerronde en kermis van Hank is te vinden op www.rondevanhank.nl.