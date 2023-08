• Mika Schalken in actie op het circuit in Assen.

Mika Schalken vecht voor zijn plaats: spannende tussenstand met nog twee raceweekenden

1 uur geleden

Sport 128 keer gelezen

DUSSEN • Mika Schalken uit Dussen nam afgelopen weekend deel aan race 7 en 8 voor de NK Molenaar NSF100 Cup in Assen. Er werd gereden op een nieuwe lay-out en de weersvoorspellingen waren erg wisselvallig, wat voor een spannend vooruitzicht zorgde.

In de afgelopen weken werden de trainingskampen die Mika zou bijwonen afgelast vanwege het slechte weer in Nederland en Noord-Frankrijk. Dit was erg jammer, want hierdoor werden veel trainingskilometers gemist, terwijl de concurrentie elders wel kon trainen. Ondanks deze tegenvaller ging Mika toch vol goede moed naar Assen om van het evenement te genieten.

Kwalificatie

Tijdens de kwalificaties had Mika niet meteen het juiste gevoel, maar hij bleef zoeken naar een goed ritme, en zijn rondetijden verbeterden gestaag. Helaas behaalde hij niet de ene snelle ronde die nodig was om verder naar voren te staan, waardoor hij moest starten vanaf de dertiende plaats. De tijden van de coureurs van de achtste tot de dertiende plaats lagen echter binnen één seconde van elkaar, dus de snelheid was er.

Gevecht om plaats 12

In de eerste race was de start goed, maar Mika kon geen plaatsen winnen. Er ontstond een gevecht om de twaalfde plaats, waarbij de posities vaak wisselden. Hierdoor verloren ze de aansluiting met het groepje voor hen, wat jammer was, maar het gevecht was spannend. Uiteindelijk wist Mika dit gevecht in zijn voordeel te beslissen.

In de tweede kwam Mika opnieuw goed weg, maar er gebeurde veel in de eerste bocht, waardoor hij enkele plaatsen verloor. Na de eerste ronde schakelde hij echter om en vocht hij zich een weg langs de andere rijders. Helaas was er een gat ontstaan met het groepje dat vocht om de elfde plaats. Mika haalde ze snel in en ging er voorbij. Het gat naar het groepje ervoor was al iets groter, maar de twee coureurs die hij net had ingehaald, lieten dit niet zomaar gebeuren. Er volgde veel inhaalacties, en Mika wist steeds weer naar voren te komen, maar kon niet wegkomen van hen. Uiteindelijk besliste hij ook dit gevecht in zijn voordeel en finishte als elfde.

Spannende tussenstand

In de tussenstand is het erg spannend. Mika staat momenteel op de negende plaats. Hij zal er alles aan doen om binnen de top 10 te blijven, wat boven verwachting is gezien het sterke deelnemersveld. Er staan nog twee raceweekenden op het programma: op 16 september zijn er twee wedstrijden in Veldhoven en op 7/8 oktober vier wedstrijden in Assen. Er zijn dus nog genoeg punten te verdienen.