Twee nieuwe padelbanen geopend bij TPC Altena in Andel, ook een nieuw logo

18 minuten geleden

Sport 71 keer gelezen

ANDEL • De twee nieuwe padelbanen van TPC Altena zijn afgelopen zaterdag officieel geopend. In 2022 is TPC Altena begonnen met het onderzoeken van de mogelijkheid om padelbanen aan te leggen op het sportcomplex in Andel.

Na unanieme goedkeuring van de leden in augustus 2022 begon een lang traject. Dit traject kende hobbels en uitdagingen, maar halverwege juni is het gelukt om de padelbanen te realiseren.

Nieuw logo

De opening begon met een welkomstwoord van de voorzitter, Gijs van Boggelen. Hij onthulde ook het nieuwe logo en de naam van de club. Het logo, ontworpen door Machiel Crielaard, lid van TPC Altena, heeft een moderne en frisse uitstraling. Machiel gaf een toelichting op het ontstaan van het logo: “Het logo combineert tennis en padel met de gele bal en vormt de letter A uit het oneindigheidsteken (lemniscaat). Met dit oneindigheidsteken hopen we op oneindig veel tennis- en padelplezier.”

Na de onthulling van het logo werden de leden van de bouwcommissie in het zonnetje gezet. De bouwcommissie, bestaande uit Ton van Willigen, Chris Antonides, Marwin Pruijsen en Jos van de Berg, heeft in samenwerking met SkyPadel twee mooie padelbanen opgeleverd.

Cheque

Vervolgens sprak wethouder Shah Sheikkariem en overhandigde mevrouw Feike de Keijzer-Jansen namens Rabobank Altena-Bommelerwaard een cheque aan TPC Altena. Wethouder Shah Sheikkariem vroeg speciale aandacht voor het thema dementie, dat door de gemeente Altena gedurende het komende jaar wordt uitgedragen, en nodigde TPC Altena en alle andere sportverenigingen binnen de gemeente uit om activiteiten rondom dit thema te organiseren.

Eerste ballen

Toen was het tijd voor de officiële openingshandeling. Deze werd verricht door wethouder Shah Sheikkariem, ere-voorzitter Denis Vos, oud-penningmeester Ben Bakker en de huidige voorzitter Gijs van Boggelen. De heren sloegen symbolisch de eerste ballen op de nieuwe baan. Nadat de banen waren goedgekeurd door deze heren, was het tijd om de professionals aan het werk te zien.

Demowedstrijd

In samenwerking met Bas-Ta Tennis- en Padeltrainingen uit Gorinchem waren twee padelprofessionals uitgenodigd voor een demowedstrijd. Adrián Martinez Galindo (Spanje, ranking 177 WTP) en Quinten Vos (Nederland, ranking 317 WTP) lieten zien hoe spectaculair het padelspel is. Het publiek genoot van het hoogstaande spel van deze toppers en kon daarna zelf aan de slag met de door Bas-Ta georganiseerde padelclinics.

Zelf padelsport ervaren

Wie zelf de padelsport wil ervaren, kun zich inschrijven via www.ltc-altena.nl of www.bas-ta.nl. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals zomerlidmaatschap, kennismaken met padel of padeltrainingen. Dit alles natuurlijk in combinatie met tennis. Het is ook mogelijk om een tennis- of padelbaan te huren via de app Meet&Play.