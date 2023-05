Punt is heilig bij Achilles Veen tegen Smitshoek

ma 8 mei 2023, 09:05

Sport 160 keer gelezen

VEEN • Echt opzienbarend was het niet zaterdag bij Achilles Veen tegen Smitshoek. De wedstrijd kwam pas in de slotfase wat los, maar beide ploegen kregen de brilstand 0-0 niet meer van het scorebord.

Trainer Dennis van der Steen kon wel leven met de 0-0. Het betekende weer een belangrijk punt voor Achilles Veen op weg naar de veilige zone op de ranglijst. “Wij speelden vooral om niet te verliezen. Dus wat behoudend vanuit een goede organisatie. Uit de omschakeling probeerden we een goal te maken en ik heb vier goede kansen geteld en we hadden er wel een in kunnen prikken, maar dat gebeurde niet”, aldus de trainer van Achilles Veen.

“De laatste wedstrijden thuis hadden we wel het geluk aan onze zijde en nu niet. Natuurlijk had ik gehoopt, dat we het in de eindfase zouden beslissen, maar het bleef 0-0. Voor elk punt dat we nu pakken, zijn wij blij. Dus ik kan hier vrede mee hebben”, heeft Van der Steen er wel vertrouwen in dat het goed komt met Achilles Veen. “Van de laatste tien wedstrijden winnen we er vier en spelen we er vijf gelijk en verliezen alleen van koploper Kloetinge. Dat geeft aan dat er vertrouwen is in de groep.”

Vaart

Echt vaart kwam en zat er niet in de wedstrijd tussen Achilles Veen en Smitshoek. Wellicht had het lome weer er ook mee te maken. Achilles Veen nam wel het voortouw. Na een weg gegeven hoekschop door Smitshoek zorgde Jens Verschuren voor de eerste dreiging, maar kopte over. Vervolgens raakte Verschuren na een teruglegger van Jari Koenraat de bal volkomen verkeerd. Op een voorzet van Verschuren kopte Nikki Baggerman vervolgens ook over en een vierde doelpoging van Achilles Veen van Fabian Korporaal miste eveneens de richting. Daarmee had Achilles Veen het kruit voor de rust verschoten. Vijf minuten voor pauze liet Smitshoek zich voor het eerst gelden. Ex-prof Luigi Bruins zette zich achter een vrije trap en keeper Jorn Wagenaar moest in de beugels en rammelde de bal nog knap uit de kruising.

Slotfase

Na de rust kroop Smitshoek wat meer uit de schulp. Een schot van de lepe spits Joey Klein ging over en keeper Wagenaar had geluk na een slechte uittrap, dat hij nog kon redden op de vrije Jelmer van Leeuwen. Vervolgens sudderde de wedstrijd weer door en waren alleen alle wissels aan beide kanten opzienbarend. Bij Achilles Veen kwamen Mats van Huijgevoort en Thomas de Man er in en ook Justin Beemsterboer en Glenn Kools mochten nog opdraven. Daarmee kwam er in de slotfase eindelijk wat vaart in de wedstrijd. Voor Smitshoek faalde van dichtbij Joey Klein. Aan de andere kant waren de laatste twee grote mogelijkheden voor Achilles Veen niet besteed aan Jari Koenraat. Ook hij kreeg de bal niet tussen de palen en et bleef bij 0-0.

Nico van Es