Tweemaal brons voor Danisha van Mourik op NK turnen

20 minuten geleden

Sport 78 keer gelezen

HANK • Op het Nederlands Kampioenschap turnen heeft Danisha van Mourik uit Hank tweemaal brons veroverd. Dit deed zij op het onderdeel vloer en op de seizoensallround klassering.

Danisha kwam dit seizoen voor het eerst uit in de eerste divisie, met haar overstap naar BredaGym. Daarmee kwam deze prestatie dit seizoen dus als een mooie verrassing en goed perspectief voor de toekomst.



Van Mourik startte haar meerkampfinale met een val van brug. Dit was even flink balen, maar ze wist zich knap te herpakken en op de andere drie toestellen sterke oefeningen te tonen. Hierdoor eindigde ze op de vijfde plaats allround met 45, 233 punten. Over alle vijf de wedstrijden die geturnd zijn bij de junioren eerste divisie liet Danisha daarin een stabiele lijn zien, met alle wedstrijden een top-6 klassering. Een mooie verrassing was het dan ook dat ze daarmee voldoende punten had gescoord voor een derde plaats in het eindklassement.



De volgende dag mocht Danisha aantreden op twee toestelfinales. Brug en vloer. Op brug toonde ze een goede oefening, maar hier komt Danisha nog moeilijkheidswaarde te kort voor een plek op het podium. Op de vloer draaide ze een van haar beste oefening van het seizoen, en met 11,933 zat zijn nog geen 0,1 punt van het goud af.

Het brons was dan ook verdiend voor Danisha van Mourik.