ZVDO’74 sluit seizoen af met goede wedstrijd

ANDEL • ZVDO’74 heeft haar laatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. In AquaAltena zou er tegen Nayade Classic gespeeld worden. Deze ongeslagen nummer één had de vorige wedstrijd met 15-3 gewonnen. Tijd voor ZVDO’74 om te laten zien dat zij naast Nayade Classic op het podium kunnen staan.

Balbezit was meteen voor de thuisploeg. Snel zochten beide ploegen naar het doel. Nayade Classic was de eerste die het net vonden. Het openingsdoelpunt werd opgevolgd door nog een bal, welke het net vond. De tweede periode begon wederom met balbezit voor de Otters. Een bewegelijke aanval zorgde voor ruimte voor Brian de Bode. Jan-Willem Vaneker zag het voordeel en gaf de assist. Een snel doelpunt van Brian zette de stand op 1-2.

Een speler van de gastploeg moest voor 20 naar de kant vanwege een overtreding. Dit overtal werd goed benut . Een lange aanval deed zich op en aanvoerder Arie Stuij scoorde in de laatste seconde van de straftijd de gelijkmaker met een mooie boogbal. De 20 seconden straf werd aan de gastploeg maar liefst drie keer gegeven deze periode, maar de verdediging van ZVDO’74 en de goed keepende Corné van der Zouwen hielden het doel schoon.

De derde periode zou Nayade Classic laten zien dat zij nog ongeslagen waren. Dit werd snel duidelijk gemaakt. Na 30 seconden vloog de 2-3 erin. Nog geen één minuut later volgde de 2-4. Een strafworp in het voordeel van de thuisploeg gaf mogelijkheid om weer dichterbij te komen. Casper Robertus scoorde hieruit de 3-4. Beide ploegen werden strijdlustig door deze standen. Er werd geen gat getrokken wat voor opgeheven of gebogen hoofden zorgde. Het stoeien in het water maakte veel los bij beide ploegen.

De scheidsrechters draaiden aan het roer wat af en toe inconsequent aanvoelde. Maar er werd gezond mee omgegaan en beide ploegen bleven gewoon waterpoloën. De gastploeg zette de stand op 3-5. De vierde periode vertelden coach Hans Bak en assistent Lou Goedel dat er zomaar eens wat moois zou kunnen ontstaan. Debutant Gert de Fijter kon zijn aandeel deze wedstrijd ook laten zien. Noah Rochat kon na een lange blessuretijd het team weer eens versterken.

Gedreven en met lust gingen de ploegen met elkaar verder strijden. Voor de vierde keer was ZVDO’74 sneller bij de bal. Maar balbezit geeft geen verdere zekerheid. Het werd de gastploeg moeilijk gemaakt. Schoten van afstand werden zinloos gemaakt door de zeer goede keeper van Nayade Classis. Het ontbrak de thuisploeg iets meer aan creativiteit in de aanval dan de gastploeg. De nummer één in de competitie scoorde nog tweemaal deze periode en het werd uiteindelijk 3-7.

Een laatste en waardige wedstrijd heeft laten zien dat Nayade Classic met gemak kan promoveren. Maar het laat zeker zien dat ZVDO’74 kan, wil én gaat klimmen in de zomerstop en de komende competitie.