Zwemmers van ZVDO’74 halen mooie resultaten tijdens driekamp

do 9 feb 2023, 11:27

Sport 103 keer gelezen

ANDEL • Afgelopen zaterdag stond er voor de zwemmers van ZVDO’74 een driekamp op het programma. Deze driekamp werd gezwommen in AquaAltena met Bijtelskil uit Sleeuwijk en De Vennen uit Dongen. Aan de wedstrijd namen jeugdzwemmers deel, maar ook selectiezwemmers en masterzwemmers. Zo werd het een mooie wedstrijd voor de gehele zwemafdeling.

De jongste kinderen mochten de spits afbijten. Ze zwommen allen 25m vrije slag en 25m schoolslag. Op de 25m vrije slag was de grootste tijdsverbetering voor Kaylana Bareille. Zij haalde 5 seconden van haar beste tijd af. Op de 25m schoolslag volgde de rest haar voorbeeld. Eva Straver en Aaron van Giessen waren aan elkaar gewaagd. Allebei kregen ze na een sterkte race het goud om gehangen. Zilver was er voor Rhodé Schouten. Zij verbeterde net als Lize Wiersma en Friso Tankens haar tijd met 3 seconden. Friso wist hierbij ook nog de derde plek te bemachtigen.

Minioren 3 en 4

Voor de minioren 3 en 4 stond de 50m rugcrawl op het programma. Na mooie races en tijdsverbeteringen was het zilver voor Christina van Hemert en het brons voor Eva van Leeuwen. Sebastian Jannichsen, Puk Kamphuis, Aniek Tankens en Samuël de Waal lieten zien dat ze het keerpunt goed geoefend hadden. Iedereen zette mooie tijden neer en Samuël wist nog naar het brons te zwemmen.

Minioren 5 en 6

De 50m rugcrawl stond ook op het programma bij de minioren 5 en 6. Na een nette race kreeg Benthe Versteeg het zilver omgehangen. Na een mooi persoonlijke record was het brons voor Elianne Tankens. Grote tijdsverbeteringen kwamen op naam van Ella Timmermans en Oliva Jannichsen. Zij zwommen 11 en 20 seconden van hun beste tijd af. Tessa Verbeek zwom deze afstand voor het eerst. Zij zette een mooie tijd neer.

Jongens blijven niet achter

In de leeftijdscategorie 12 en 13 jaar werd er geknald op de 100m vrije slag. Na een tijdsverbetering van 10 seconden was het goud meer dan verdiend door Merel Verkade. Maud Vervoorn wist op dezelfde afstand een kleine, maar verdiende tijdsverbetering te noteren. De jongens bleven echter niet achter. Bjurn Versteeg verbeterde zijn tijd met 5 seconden en Luuk van Dalen met 10 seconden. Dit was goed voor goud en zilver. Tijn Naaijen, Jamie van Drunen en Roan Schouten zwommen een nette race. Tijn zwom daarbij naar het brons.

Selectiezwemmers

Een deel van de selectiezwemmers en masters zwom 200m vrije slag. Damian van Andel en Jeffrey van der Mooren maakten er een spannende onderlinge strijd van. Met drie tienden verschil was de winst voor Damian. Benjamin van Leeuwen en Hanna de Graaf kwamen dicht in de buurt van hun beste tijden en zwommen een solide race. Ook master Martin Westerlaken koos voor de 200m vrije slag. In een sterke race zette hij een mooie tijd neer.

Halve afstand

Op de halve afstand, de 100m vrije slag, vloog Mitchell van der Mooren naar een mooi persoonlijk record van 55 seconden. De andere selectiezwemmers Tessa den Dekker en Sanne van Lith evenaarden hun beste tijd. Ook waren er mooie tijden voor de rest van de masterzwemmers. Esther Vos, Naomi Alberts, Teunita Tankens, Andre de Bruijn en Pim Loef konden erg tevreden terugkijken op hun races.

De komende periode zijn er weinig wedstrijden voor de zwemmers. Er zal hard getraind worden richting de volgende driekamp en de internationale wedstrijd in Luxemburg.