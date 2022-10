Mika Schalken uit Dussen is Nederlands Kampioen Junior Racing

DUSSEN • Afgelopen weekend stonden de laatste races van het NK Junior Racing op het programma in Assen. Er werden dit weekend maar liefst vier wedstrijden verreden, twee op zaterdag en twee op zondag. Met een voorsprong van 56 punten en nog 100 punten te verdelen kon het alle kanten op gaan voor klassementsleider Mika Schalken uit Dussen. De jongeling had een duidelijke opdracht en missie: punten pakken, geen onnodige risico’s nemen en genieten.

De weersvoorspellingen voor dit weekend waren niet al te best. In de eerste kwalificatie moest het vertrouwen op de natte baan even opgebouwd worden. Een week eerder was het in Veldhoven erg glad, maar de baan in Assen lag er stukken beter bij met meer grip. In de tweede kwalificatie op een opdrogende baan werd uiteindelijk de pole position behaald door Mika en daarmee had hij een goed vooruitzicht op de races.

Eerste race

Aan de start van de eerste race was de baan weer helemaal nat geregend. Mika startte deze race goed en dook als tweede de eerste bocht in. De eerste ronde zakte hij een plaatsje terug, maar bleef in de kopgroep. Deze kon al snel een gaatje slaan op de rest. De spanning voor het kampioenschap hield Mika erg bezig. Hij reed de wedstrijd daardoor netjes uit, zonder onnodige risico’s, en eindigde zodoende als derde.

Tijdens de tweede race droogde de baan op, wat de baan lastiger en verraderlijker maakte. Na de start kon Mika al snel naar plek twee doorstoten en aangezien de koploper geen dreiging in het kampioenschap was, wist Mika dat - als hij op deze manier zou finishen - hij het kampioenschap binnen had.

Nederlands Kampioen

Bij het team en de supporters liep de hartslag hard op de laatste ronden en was de spanning om te snijden. Mika wist zijn positie echter knap vast te houden en en mag zichzelf daarom Nederlands Kampioen noemen. Blij en trots reed Mika met zijn kampioensshirt en de Brabantse vlag de uitloopronde.

Mika en het team kregen loon naar werken en de emoties kwamen er na de wedstrijd dan ook even uit. Na een gezellig feestje met zijn medecoureurs stonden er op zondag nog twee races op de planning voor Mika. Familie en vrienden waren dan ook weer aanwezig om hem aan te moedigen.

De derde race werd verreden op een andere lay-out en de baan was opnieuw nat. Ondanks de andere lay-out leek de baan een kopie van zaterdag. Mika sloeg tijdens de race samen met de koploper een gaatje, maar kwam wat topsnelheid tekort om echt een actie in te zetten en finishte hierdoor op de tweede plaats.

Laatste race van 2022

Voor de laatste race van 2022 was Mika gebrand op een overwinning. Er werd een kleine aanpassing aan de motor gedaan, om hiermee wat meer snelheid onderuit de motor te halen en daarmee wel het verschil te kunnen maken. De baan was zo goed als droog en de start van Mika was goed. Hij kwam als tweede de eerste ronde door en het was al zichtbaar dat het snelheidsverschil met de voorliggende motor te groot was om een actie in te zetten. De bochtensnelheid was een stuk hoger, maar Mika kreeg niet voldoende snelheid om er voorbij te komen. De voorlaatste ronde zat hij in het achterwiel, maar door een klein foutje kwam hij net tekort om een actie in te zetten. De Dussenaar had gestreden voor wat hij waard was en maakte het nog spannend, maar was uiteindelijk tevreden met de tweede plaats.

Een echte kampioen

Mika kan terugkijken op een gaaf seizoen, waarin hij tijdens elke wedstrijd een podiumplaats wist te pakken. Zelfs twee weken nadat hij zijn sleutelbeen gebroken had. Met vijf overwinningen, zes tweede plaatsen en drie derde plaatsen mag de Dussenaar zich een echte kampioen noemen. Mika wil al zijn sponsoren en supporters bedanken voor dit ongelofelijke seizoen, want zonder al deze mensen was deze prestatie niet mogelijk geweest. Volgend jaar zal Mika de stap maken naar de Molenaar NSF100 Cup.