Raadsleden reageren verbaasd op het stoppen van energie- en warmtelevering aan zwembad AquaAltena

10 minuten geleden

Nieuws 67 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • Raadsleden van de gemeente Altena hebben met verbazing gereageerd op het nieuws dat de Andelse ondernemer Gerben van Giessen wil stoppen met de levering van energie en warmte aan zwembad AquaAltena.

Volgens de ondernemer is de reden hiervoor het gebrek aan duidelijkheid van sommige raadsfracties en de burgemeester over hun standpunt met betrekking tot het afsluiten van een energiecontract met Van Giessen. Na het stellen van een ultimatum concludeerde de ondernemer dat de raadsfracties en de burgemeester geen steun verlenen aan een contract tussen hem en de gemeente.

Tekst gaat verder onder kader

Verkeerde interpretatie van de situatie

Philip den Haan van AltenaLokaal benadrukt dat dit een verkeerde en eenzijdige weergave van de situatie is. “De raad heeft geen beslissingsbevoegdheid over het verlengen van het contract. De ondernemer wilde echter vooraf al weten of de raad en de burgemeester achter de verlenging stonden. Van Giessen stuurde daarvoor ‘dwingende’ brieven met deadlines, waardoor het leek alsof hij het contract niet zou verlengen als er geen positieve reactie kwam.”

“AltenaLokaal, samen met andere partijen zoals de VVD en VVA, is van mening dat dit niet de juiste gang van zaken is. Daarom hebben we het college gevraagd om een alternatief plan voor te bereiden. Het zwembad in Andel moet immers hoe dan ook open blijven.”

‘We laten ons niet onder druk zetten’

“Deze situatie draagt niet bij aan een goede verstandhouding”, concludeert VVD-raadslid Jan Kolff. Hij benadrukt, net als andere raadsleden, dat het al dan niet verlengen van het contract onder de bevoegdheid van het college valt en dat de raad hierover geen beslissingen neemt.

“Wij hebben hier geen zeggenschap over en willen ons er ook niet in mengen. We laten ons niet onder druk zetten om te reageren op zijn brieven. Dat het verleden een rol speelt in dit dossier is duidelijk”, verwijst Kolff onder andere naar de kwestie rondom de huisvesting van arbeidsmigranten bij het bedrijf.

Hoop op oplossing

“Ik kan deze zet van Van Giessen helemaal niet plaatsen”, zegt ChristenUnie-raadslid Wijnand van der Hoeven. “Tijdens de raadsvergadering heeft het college al aangegeven dat ze het liefst met Van Giessen verder willen als warmteleverancier voor AquaAltena. De mening van de raad is dus niet echt relevant. Hopelijk kunnen het college en de ondernemer er alsnog uitkomen, anders moet er een oplossing worden gevonden.”

Van der Hoeven wijst ook op de korte termijn die Van Giessen heeft genoemd voor het stoppen met leveren. “Bij zo’n beslissing lijken redelijke termijnen me passender. Daar zal een rechter wellicht ook iets van vinden als het escaleert, maar laten we eerst proberen om het gewoon glad te trekken.”

Donderslag bij heldere hemel

“Deze brief komt als donderslag bij heldere hemel”, stelt Christian Alderliesten, fractievoorzitter van Progressief Altena. “We betreuren de gang van zaken. De raad had het college de opdracht gegeven om gesprekken te voeren met de ondernemer over het verlengen van het contract en we hadden er alle vertrouwen in dat dit goed zou komen. Ik begrijp nu dat de ondernemer daar anders over denkt.”

Alderliesten benadrukt dat net als de raadsfracties, ook de burgemeester geen rol speelt bij de onderhandelingen met Van Giessen. “Wat is nu precies de rol van de burgemeester hierin?”, stelt Alderliesten als een retorische vraag. Wat betreft de verdere gang van zaken zegt hij: “Ik veronderstel dat de wethouder aan het schakelen is en dat er gehandeld wordt. Dat het ons allemaal bezighoudt is duidelijk.”

‘Nooit afhankelijk zijn van één persoon’

Henno Timmermans van de Vrije Volkspartij Altena vindt de reactie van Van Giessen niet logisch. “De meerderheid van de raad heeft vorige week aangegeven de motie van AltenaLokaal, om alternatieve warmte- en elektralevering voor het zwembad te zoeken, niet te steunen, dus is de motie ingetrokken. Dit betekent dat de raad vindt dat het college met Van Giessen moet praten over het verlengen van het contract.”

Timmermans is niet echt rouwig over het feit dat Van Giessen het contract niet wil verlengen. “Ik vind het goed dat we nu af zijn van deze dwang. Een gemeente moet nooit afhankelijk zijn van één persoon, want dan worden de inwoners ook afhankelijk van die persoon. Het is echter jammer dat de gebruikers van het zwembad nu de gevolgen ondervinden van de beslissing van Van Giessen en dat de gemeente op stel en sprong iets anders moet regelen.”