Andelse ondernemer stopt levering energie en warmte aan AquaAltena: 'Verleng contract niet'

ANDEL • Gerben van Giessen, eigenaar van Butterfly Orchids in Andel, heeft aangekondigd te stoppen met de levering van energie en warmte aan het naburige zwembad AquaAltena. ‘Ik betreur deze situatie zeer, maar blijkbaar heeft de gemeente betere alternatieven en daar wens ik jullie veel succes mee’, schrijft hij aan de gemeenteraad.

Van Giessen levert al ongeveer tien jaar warmte aan AquaAltena met zijn bedrijf. Het huidige energiecontract loopt af in juli, dus moesten er gesprekken worden gevoerd over het verlengen van dit contract. Voordat Van Giessen echter weer aan tafel wilde gaan, vroeg hij de voltallige gemeenteraad in te stemmen met de verlenging van het energiecontract.

‘Ik wil niet dat als ik een energiecontract afsluit met de gemeente, het weer negatief op mij wordt afgeschilderd’, liet Van Giessen de gemeenteraad eerder weten in een brief. Volgens de ondernemer is dit in het verleden wel gebeurd.

Ondernemer wilde reactie van alle partijen

Van Giessen riep alle raadsfracties en de burgemeester op om hem te laten weten of ze willen dat er een energiecontract met hem wordt aangegaan. ‘Zodra ik van elke partij reactie heb ontvangen, kunnen we het gesprek voortzetten. Uiteindelijk heeft niemand er iets aan als er een negatief beeld wordt geschetst.’

Ondanks herhaalde verzoeken van Van Giessen om van alle partijen een reactie te krijgen, besloten een aantal partijen, AltenaLokaal, VVD en VVA, niet te reageren. Dit werd kenbaar gemaakt door deze drie partijen tijdens de raadsvergadering van dinsdag 28 mei.

VVD-raadslid Jan Kolff merkte op dat het geen bevoegdheid van de raad is om te beslissen over het energiecontract, maar dat deze bevoegdheid uitsluitend bij het college ligt.

Conclusie

Na verschillende rondes van e-mailuitwisseling concludeert Van Giessen dat sommige raadsfracties en de burgemeester niet willen dat er een contract met hem wordt afgesloten. ‘Dat vind ik vreemd, omdat we in 2012 contractuele afspraken hebben gemaakt, waarin we allebei de intentie hebben uitgesproken om het contract te verlengen. Ook na de eerste contractperiode’, schrijft hij.

Hij vervolgt: ‘Als verschillende raadsfracties en de burgemeester niet willen dat het college een energiecontract met mij mag afsluiten, dan moeten we dat respecteren, denk ik. Aangezien het contract over ongeveer een maand afloopt, zal ik het contract daarom niet opnieuw verlengen.’

Geen levering van elektriciteit en warmte

Dit betekent dat er na afloop van het contract geen elektriciteit en warmte meer zal worden geleverd door Van Giessen.

‘Op 2 juli 2024 zal daarom de laatste dag zijn dat er warmte wordt geleverd, en op 23 juli 2024 zal de laatste dag zijn dat er elektriciteit wordt geleverd. Ik betreur deze situatie ten zeerste, maar blijkbaar heeft de gemeente betere alternatieven en daar wens ik jullie veel succes mee’, besluit hij.

Het is nog niet bekend hoe het college op dit voorgenomen besluit zal reageren.