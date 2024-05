Winkelcentrum de Nieuwe Es is na tien jaar nog altijd de parel van Sleeuwijk

SLEEUWIJK • In Sleeuwijk is het zaterdag feest. En terecht, want inwoners van het Merwededorp genieten dan precies tien jaar dagelijks van de mogelijkheden dat hun prachtige winkelcentrum de Nieuwe Es biedt.

Het winkelaanbod is zo aantrekkelijk dat het een sterke aantrekkingskracht op mensen uit de omgeving heeft. Berend Hofman, juwelier van ‘t Oude Schooltje, dacht mee met de inrichting van het winkelcentrum en is vanaf dag één voorzitter van de winkeliersvereniging.

Aan vernieuwing toe

Hofman nam de voorzittersfunctie mee van de oude situatie. Geen toekomst zonder geschiedenis. Het voormalige winkelcentrum was aan een drastische vernieuwing toe.

“Gelukkig is er door de toenmalige gemeente in 2012 voor nieuwbouw met een bijzondere bouwstijl aan de zuidrand van het dorp gekozen. Natuurlijk was de AH-vestiging de grote trekker. Dat is immers de winkel met het grootste volume. Maar het is het totaalaanbod en de diversiteit van de formules, die de aantrekkingskracht van de Nieuwe Es bepalen.”

Specialistische waarde

Dat is de charme van het eigen ondernemerschap

Hofman verwijst naar de winkels die elk hun specialistische waarde hebben en het centrum duidelijk versterken. Onder meer een opticien die heel goed bekend staat. Dat geldt ook voor ‘t Oude Schooltje, dat als juwelier een sterke aantrekkingskracht heeft. Er is ruimte voor beauty en gezondheid. Een fysiotherapeut, die tevens ruimte biedt om aan je fitheid te werken. Elke kledingzaak heeft zijn eigen doelgroep.

“Dat is de charme van het eigen ondernemerschap. Voor ons en gelukkig ook voor onze klanten, heeft juist dat een meerwaarde ten opzichte van een aantal standaardformules binnen het centrum.”

Geen leegstand

Zijn er nog wensen om de aantrekkingskaracht van de Nieuwe Es verder te versterken? “Natuurlijk heeft dat altijd onze aandacht. In de eerste plaats moet er dan ruimte voor zijn, want er is hier geen sprake van leegstand. Ik hoor van klanten dat een goede slager echt iets zou toevoegen.” Een viszaak? “Allemaal prima, maar een ondernemer moet er wel brood in zien.”

Er is hier geen sprake van leegstand

Mooie beeldspraak, want een uitstekende bakkerszaak heeft het centrum al. “Wij kunnen dat als ondernemersvereniging met bijna twintig leden, niet sturen. Op dit moment is er een transitie van Restaurant De Nieuwe Es. Deze eigenaar heeft zijn vestiging nu in Woudrichem. Ongetwijfeld zal er een nieuwe eigenaar komen in het fraaie pand, dat helemaal voor horeca is ingericht.”

Regiofunctie

Duidelijk is dat de Nieuwe Es een regiofunctie heeft. En tien jaar de Nieuwe Es is uiteraard een moment om bij stil te staan. Het winkelcentrum heeft door de bijzonder bouwstijl waar ook de woningen boven en rond het centrum deel van uitmaken, nog altijd allure, grandeur en uitstraling.

“Gelukkig maar, want daar is destijds bij de ontwikkeling van de plannen veel aandacht aan besteed. Wij hadden een architect die meedacht over de historie van de regio en heeft gekozen voor al die individuele gevels.”

