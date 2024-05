• Het bord van Maaswaarden in Werkendam is onthuld.

Oude locaties van Altenastaete in Nieuwendijk en Werkendam heropend: ‘Blij en dankbaar’

NIEUWENDIJK/WERKENDAM • De voormalige locaties van Altenastaete in Nieuwendijk en Werkendam zijn afgelopen week heropend door zorgorganisatie Maaswaarden. De panden hebben nu nieuwe namen: de locatie in Nieuwendijk heet De Griend en de locatie in Werkendam De Binnenhaven.

De namen zijn gekozen door de bewoners en zorgmedewerkers en zijn erg toepasselijk voor de zorglocaties, waarvan Maaswaarden sinds januari de zorg- en welzijnsactiviteiten op zich heeft genomen. De locatie in Nieuwendijk is gelegen aan de Griendstraat en verwijst naar het woord ‘griend’.

De nieuwe naam van de locatie in Werkendam verwijst uiteraard naar de maritieme sector in het dorp. Werkendam heeft een rijke maritieme historie en veel bewoners hebben een verleden in de scheepsbouw of hebben gewerkt in de haven.

Feestelijke heropening

Woensdag werd de locatie in Nieuwendijk feestelijk heropend en vrijdag was het de beurt aan Werkendam. In Nieuwendijk konden bezoekers genieten van een minimarkt en muzikaal entertainment verzorgd door het mannenkoor Onderling Genoegen. Een hoogtepunt was het bezoek van kinderdagverblijf HOPPAS, dat samen met de bewoners een creatieve ochtend beleefde.

Op vrijdag in Werkendam werden de bewoners verrast met een kleurrijke tentoonstelling, gemaakt door leerlingen van groep 5/6 van basisschool Het Kompas. Kinderdagverblijf BuitenSpel overhandigde daarnaast een mooi werk aan de bewoners.

Na het bezoek van de kinderen konden bewoners en bezoekers snuffelen op de minimarkt en genieten van muziek van Accordeonvereniging Altena Musica. Het slotwoord werd gehouden door de Historische Vereniging Werkendam en de Werken, waarna de officiële nieuwe naam werd onthult.

Overname

Met de heropening van de zorglocaties werd een turbulente periode afgesloten. In november 2022 zegde CZ Zorgkantoor het contract met Altenastaete op vanwege gebrek aan vertrouwen in de geboden zorg. Dit had grote gevolgen voor de bewoners, die zouden moeten verhuizen naar een andere instelling.

De Raad van Commissarissen van Altenastaete stelde vervolgens Geert Tieman aan als tijdelijk bestuurder. Hij werkte aan het oplossen van de problemen en vond hulp bij Maaswaarden.

Met de overname door Maaswaarden van alle zorg- en welzijnsactiviteiten maken beide zorglocaties een frisse start. Maaswaarden levert zorg op basis van VPT (Volledig Pakket Thuis). Dit betekent dat bewoners huur betalen aan een derde partij, omdat de gebouwen niet in eigendom van Maaswaarden zijn. De zorgorganisatie nam wel alle zorgcontracten en al het personeel van Altenastaete over.

‘Blij en dankbaar mens’

Liselotte van Bokhoven, bestuurder bij Maaswaarden, is blij dat het langdurige traject voorafgaand aan de overname goed is afgesloten.

Het is een pittig proces geweest, waarin we stevig hebben onderhandeld

“Het is een pittig proces geweest, waarin we stevig hebben onderhandeld. Maar nu het allemaal gelukt is, loopt hier een blij en dankbaar mens rond. Ik ben heel blij dat we nu als Maaswaarden vier locaties hebben (Andel, Nieuwendijk, Werkendam en Wijk en Aalburg) en de hele gemeente Altena bedienen.”

Al bij haar aantreden in 2019 deelde Van Bokhoven de wens om met Maaswaarden voor alle inwoners van Altena van betekenis te kunnen zijn. “Doordat we nu vier locaties hebben, wordt het ook makkelijker om bijvoorbeeld de thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning overal goed te regelen. Dit is wat Maaswaarden naar mijn mening moet zijn.”

Ruimte in Nieuwendijk

Voor Maaswaarden zijn er met de overname veertig cliënten bijgekomen, waarmee het totaal aantal nu rond de 160 ligt. De Griend in Nieuwendijk heeft nog ruimte voor nieuwe cliënten, aangezien de bezettingsgraad daar momenteel zeventig procent is.

Tijdens het overnameproces en de onduidelijkheid over de toekomst kozen mensen er niet voor om te komen wonen, wat de leegstand verklaart.

Sinds de definitieve overname in januari zien we weer een toename in de vraag

“Sinds de definitieve overname in januari zien we weer een toename in de vraag”, vertelt Van Bokhoven, die ook toegeeft dat het vertrouwen van de mensen in beide zorglocaties weer moet groeien.

“We willen in deze nieuwe situatie ervoor zorgen dat we op beide locaties ook zorg met het hart gaan leveren, waar Maaswaarden bekend om staat. Dat is onze missie.”