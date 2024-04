Nieuwendijkse kerken zamelen samen geld en voedsel in voor voedselbank: ‘Dat maakt het extra bijzonder’

NIEUWENDIJK • De diaconieën van de beide kerken in Nieuwendijk hebben de handen ineen geslagen om voedsel in te zamelen voor de voedselbank.

Waar veel kerken in Altena rondom kerst een dergelijke actie op touw zetten, kozen de Nieuwendijkse kerken voor Pasen. Ook de veertigdagentijd, een tijd van inkeer en bezinning, vormt een mooie periode om iets te doen voor de ander.

Zes weken lang inzamelen

Zes weken lang werd er op zondagen in beide kerken voedsel en geld ingezameld voor Voedselbank Altena. Dat alleen al leverde dertien volle kratten voedsel en wasproducten op. Vooral soepen en groenten in pot en blik werden veel gedoneerd.

Om ook dorpsgenoten van buiten de kerken bij de actie te betrekken stonden de diaconieën op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag in de Coop. Iedereen die daar boodschappen kwam doen kreeg de vraag iets aan de voedselbank te doneren. Een door Voedselbank Altena samengesteld boodschappenlijstje vormde daarvoor de leidraad. De actie bij de supermarkt leverde nog eens zesendertig volle kratten op, waarmee de beide Nieuwendijkse kerken hun doel van minimaal veertig kratten tijdens de veertigdagentijd ruimschoots gehaald hebben.

Lokaal spreekt aan

De diaconieën van beide Nieuwendijkse kerken houden jaarlijks veel vaker acties waarmee hulp geboden wordt aan de medemens ver weg en dichtbij. Vaak betreft dit landelijke of zelfs internationale acties.

De gereformeerde kerk mocht vorig jaar al ervaren dat juist een lokale actie voor Voedselbank Altena mensen enorm aanspreekt. Toen werd er met de avondmaalscollecte voor dit doel bijvoorbeeld drie keer zoveel opgehaald als gebruikelijk.

Mari van Zanten en Joke de With: “Dat we de actie voor de voedselbank dit jaar samen doen met de hervormde kerk maakt het extra bijzonder en waardevol.”

Geld ook welkom

Behalve producten in natura kon er op de zondagen ook een financiële bijdrage gedaan worden aan Voedselbank Altena. Daartoe stond in beide kerken een bus met een QR-code. Eenzelfde bus was ook aanwezig tijden de actie in de plaatselijke supermarkt. Inclusief de avondmaalscollecte werd er totaal ruim zeventienhonderd euro ingezameld voor Voedselbank Altena.

Van Zanten: “We hebben even overwogen om voor dit geld ook gelijk voedsel en andere producten te kopen. De voedselbank kan geld echter ook goed gebruiken. Wekelijks moet er namelijk extra groente, fruit en zuivel ingekocht worden om voldoende te hebben voor de kleine vierhonderd mensen die een beroep doen op de voedselbank.”

Gewone winkel

Van Zanten was in oktober jongstleden aanwezig bij de opening van de nieuwe locatie van de voedselbank. Net als De With is hij enthousiast over het nieuwe concept: “Het is een gewone winkel. Op basis van de grootte van een huishouden kunnen mensen er zelf de producten kiezen die zij nodig hebben. Fijn dat we hieraan een bijdrage hebben mogen leveren.”

Corine Verweij