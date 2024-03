Uitbreiding bedrijventerrein De Rietdijk in Giessen van start: ook aandacht voor natuur

do 14 mrt 2024, 16:41

GIESSEN • Onlangs is gestart met de aanleg van de ecologische verbindingszone in Giessen. Dit is tevens het startsein voor de uitbreiding van bedrijventerrein De Rietdijk in Giessen. Afgelopen woensdag werd er symbolisch invulling aan dit moment gegeven.

Het bedrijventerrein De Rietdijk in Giessen wordt met 10 hectare extra flink uitgebreid. Op het terrein wordt ruimte gemaakt voor kavels vanaf ongeveer 1.000 tot 5.000 vierkante meter.

Voordat in het najaar van 2024 begonnen wordt met de aanleg van het bedrijventerrein, wordt eerst een deel van de ecologische verbindingszone aangelegd. Deze verbindingszone is van belang voor de dieren in het gebied, die zich straks via de zone tussen twee natuurgebieden kunnen bewegen.

Uilenkast opgehangen

Omdat de aanleg van de ecologische verbindingszone tevens het startsein van de uitbreiding van het bedrijventerrein betekent, stonden aanwezige wethouders Hans Tanis en Wendy van Ooijen samen met de betrokken partners (Ontwikkelingsbedrijf Land van Heusden en Altena, Waterschap Rivierenland en Altenatuur) stil bij dit moment.

Symbolisch werd door hen een uilenkast opgehangen. De steenuil leeft in het gebied en het is voor alle betrokken partijen van belang dat dit ook zo blijft.

Thuis voelen

“De uitbreiding van het terrein is van groot belang voor Giessen en gemeente Altena”, zegt wethouder Hans Tanis. “Het voldoet aan de grote vraag naar bedrijfskavels en biedt voor vele ondernemers ruimte om te groeien.”

“In de ontwikkelplannen is niet alleen aandacht geweest voor ondernemen, maar ook voor de natuur. Ik ben blij dat alle betrokken partijen het belang hiervan zien en hierin meegedacht hebben. We hopen dat dieren, zoals de steenuil en de hermelijn, zich hier net als de ondernemers thuis gaan voelen.”