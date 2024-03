Harry Hijmering uit Giessen geeft nieuw boek uit: ‘Ken jij het geheim van de Bosjesmannen?’

9 minuten geleden

Nieuws 37 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSEN • Harry Hijmering heeft onder de titel ‘Thuiskomen’ zijn tweede boek geschreven. Een autobiografie waarin hij zijn levensloop beschrijft. Het boek heeft als ultieme doel om mensen gelukkig te maken.

In 2017 verscheen zijn eerste boek ‘Verloren en gevonden’. Een titel die in geestelijk opzicht op hemzelf slaat. In zijn nieuwe boek voert hij de persoon Hans op. Hans is het pseudoniem van de schrijver zelf.

Derdegraads verbranding

In zijn nieuwe boek verhaalt Harry over bijzondere gebeurtenissen die het leven van de opgevoerde Hans tekenden. Dat begon al in zijn derde levensjaar toen hij te maken kreeg met een derdegraads verbranding, waarbij hij het bewustzijn verloor.

“Levenslang heb ik mijzelf het verwijt gemaakt dat door het verbranden aan de kachel op driejarige leeftijd het begin was van het uiteen gaan van mijn ouders”, vult de schrijver over zichzelf nog aan.

Tot drie keer toe dichtbij de dood

Weer later was Hans tot drie keer toe dichtbij de dood. Dat was toen hij de vierbaansweg A2 overstak en geraakt werd door een auto. Later toen hij bijna verdronk in het meer bij het Lingebos. Ook botste Hans met zijn brommer tegen een stilstaande auto.

Tussen dat alles door waren er ook nog de problemen tussen vader en moeder die bij de hoofdpersoon veel angsten en nachtmerries bij hem brachten.

Worsteling van vele jaren

Naast al die netelige perikelen voerde Hans vooral ook strijd over uitverkiezing en andere geloofsvragen, waardoor hij zoals hij het zelf noemt ‘het idee had in een soort fuik te zitten’. Het geweten van Hans begon aan hem te knagen en begon hij te denken wat nu de juiste weg zou zijn. Een worsteling die vele jaren duurde.

In het boek probeert de schrijver in de persoon van Hans met een boeiend verhaal mensen te bereiken die worstelen met vragen over het bestaan van het leven en de daarbij behorende strijd. “In mijn boek lopen fictie en non-fictie door elkaar heen. Als een roman dat alles begrijpelijker maakt”, legt de nu 68-jarige Giessenaar uit.

Grote Honger en Kleine Honger

Twee gebeurtenissen veranderden tenslotte het leven van Hans voorgoed. Dat was toen hij geroepen werd tot het ambt van ouderling en de levenswijze van de Bosjesmannen. “Ken jij het geheim van de Bosjesmannen van de Kalahariwoestijn? Het gaat over een grote en kleine honger. Maar Hans: ik ga het niet vertellen, zoek het zelf maar op”, sprak zijn vriend Aart.

Tijdens die zoektocht komt Hans een passage tegen over de Bosjesmannen. Die spreken over twee soorten honger: de Grote Honger en de Kleine Honger. De Kleine Honger is de honger die je voelt in je maag, maar de Grote Honger is het verlangen naar zingeving en betekenis van het leven op aarde. Een keuze tussen een zinloos en een zinvol leven.

‘Die blik vergeet ik nooit meer’

Schrijver Harry, geboren en getogen in Zijderveld, legt uit. “Op bepaalde momenten in mijn leven heb ik ook vanuit mijn ziel zingevingsvragen gesteld. Is dit alles? Waarom doe je het eigenlijk allemaal? Je hebt veel bereikt, maar ineens komt er toch een soort ontevredenheid en leegte in je op. In 2023 heb ik de Bosjesmannen ontmoet. Elkaar verstaan kon niet, maar ik zag wel die intense blijdschap die ze uitstraalden. Die blik in hun ogen vergeet ik nooit meer.”

Jongeren aansporen

Met het boek verpakt Harry - hij noemt het een levenswerk met als feitelijk doel de mensen tot Jezus Christus te brengen - een boodschap, mede ingegeven door de Bosjesmannen.

“Eén op de drie jongeren is ongelukkig en zoekt geluk op internet, in drugs of bij alcohol. Ook onze dorpen worden overspoeld met allerlei verleidingen. Daarom wil ik onze jongeren aansporen dit boek over Hans te lezen. Ik hoop dat ze ook op zoek gaan naar de innerlijke rust en vrede in hun hart die alle verstand te boven gaat.”

Thuiskomen

Het boek Thuiskomen (ISBN 978-94-90165-49-9) wordt uitgegeven door Lucas Boeken in Tholen. Zie ook www.lucasboeken.nl.