Ton schrijft prijswinnende thrillers: 'Een smoorverliefde tienerjongen die plotseling ontwaakt...'

GIESSEN • Ton van Oostrum (46) uit Giessen is in de prijzen gevallen bij twee schrijfwedstrijden. Zaterdag worden twee bundels uitgebracht waarin zijn verhalen, onder het pseudoniem Roan Botman, zijn opgenomen.

Van Oostrum is geen schrijver van beroep; in het dagelijks leven werkt hij als financieel adviseur. Desondanks wijdt hij veel tijd aan schrijven. “Ik probeer dagelijks een stuk te schrijven, maar soms gaat dat makkelijker dan andere keren”, vertelt hij. “Vooral in de weekenden schrijf ik veel.”

Poëzie tijdens Altena Poetry Slam

Hoewel Van Oostrum hoofdzakelijk thrillers schrijft, heeft hij onlangs ook geprobeerd potten te breken met poëzie. Twee weken voor de Altena Poetry Slam in Nieuwendijk besloot hij zich aan te melden als deelnemer. “Helaas werd ik in de eerste ronde uitgeschakeld. Begrijpelijk, want er waren veel betere deelnemers. Het was hoe dan ook een leuke ervaring.” Mogelijk waagt hij volgend jaar opnieuw een poging. Voorlopig richt de inwoner van Giessen zich echter op het schrijven van verhalen.

Zijn deelname aan de schrijfwedstrijd van Bibliotheek Altena in oktober vorig jaar was succesvoller; zijn verhaal over de Giessense Mért werd gekozen als winnaar.

Plots ontwaken

Ook nu heeft hij succes geboekt met zijn deelname aan een schrijfwedstrijd. Net als twee jaar geleden nam hij deel aan de schrijfwedstrijd Zwarte Sneeuw van Godijn Publishing. De instructies waren beknopt: het verhaal moest tussen de 20.000 en 25.000 woorden tellen en passen binnen het genre thriller en suspense. De winnende verhalen zouden worden gepubliceerd in een bundel met als titel Plots ontwaken. Het verhaal van Van Oostrum, getiteld Spiegel, moest hierop aansluiten.

“Het verhaal gaat over een smoorverliefde tienerjongen die plotseling ontwaakt in een wereld zonder kleur, geur en geluid. Er is alleen het pad waarop hij loopt, en naarmate hij verder loopt, komen er steeds meer herinneringen terug over hoe hij daar terecht is gekomen en hoe hij weer weg kan komen”, vertelt Van Oostrum, die niet te veel wil verklappen.

“Uiteindelijk komt alles samen in een vervallen villa in het dorp, waar een spiegel staat.” Dit verhaal zal het openingsverhaal zijn in de bundel die 9 maart wordt gelanceerd.

Waar verberg ik het lijk

De lancering van de bundel vindt plaats tijdens een speciale Thrillerdag georganiseerd door Godijn Publishing voor lezers en schrijvers. Tijdens dit evenement in Hoorn staan verschillende activiteiten op het programma, zoals workshops en lezingen. Om deze dag verder vorm te geven, werd er ook een schrijfwedstrijd uitgeschreven. En zoals je misschien al verwacht, is Van Oostrum ook hier één van de winnaars. “Zaterdag hoor ik op welke plaats ik ben geëindigd.”

De winnende verhalen worden gepubliceerd in de bundel Waar verberg ik het lijk. De schrijvers wisten van tevoren alleen de titel van de bundel en het maximum aantal woorden - 2500 - waarbinnen hun verhaal moest passen, waarna ze hun fantasie de vrije loop konden laten gaan.

“Mijn verhaal gaat over een man die midden in de nacht op zijn bakfiets rijdt in de buurt van de Mookerheide, met een lijk in zijn bak. Omdat het verhaal redelijk kort is, kan ik er niet veel over vertellen, maar zoals de titel van het boek al aangeeft, gaat het erom hoe hij het lijk verbergt.”

De verhalen lezen?

De bundels met de verhalen van Roan Botman zijn te koop via de website van Godijn Publishing: www.godijnpublishing.nl. Daarnaast zijn ze mogelijk verkrijgbaar bij boekhandels in de regio. Als dat niet het geval is, kunnen de bundels altijd worden besteld bij de boekhandel.