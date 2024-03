Jeugdmuziekdag Altena in Nieuwendijk: een muzikale dag vol met superhelden

NIEUWENDIJK • De dertiende editie van Jeugdmuziekdag Altena stond afgelopen zaterdag op het programma. Voor het eerst werd het evenement gehouden in Tavenu in Nieuwendijk. Het orkest, bestaande uit meer dan honderd muzikanten, studeerde in slechts één dag zeven muziekstukken in met als thema ‘Superhelden’.

Onder leiding van dirigenten Kobus Verheij, Ron van Vuuren en Carlo van der Meijden werd er intensief gerepeteerd. Na een dag van toegewijd repeteren, werden de toeschouwers ‘s avonds getrakteerd op een gevarieerd concert. De avond opende met het terugkerende ‘Celebration of Youth’, speciaal geschreven door Kees Treffers als openingsnummer voor de Jeugdmuziekdag.

Vervolgens werden er stukken ten gehore gebracht variërend van filmmuziek tot klassieke en zelfs gamemuziek. Dirigent Carlo van der Meijden verzorgde de presentatie van het concert en kondigde de volgende stukken aan, waaronder ‘Avengers: Endgame’ en ‘Classical Gold’.

Zélf de superhelden

In het muziekstuk daarna waren de orkestleden en hun instrumenten zélf de superhelden. Elk deel van de vierdelige ‘Superhelt-Suite’ zette een instrumentgroep in de schijnwerpers. Hierna volgde ‘Youth March’, een stuk speciaal voor het slagwerk, aansluitend werd de traditionele muziek van ‘De Zilvervloot’ gespeeld.

Toegift

Vervolgens was het weer tijd voor filmmuziek: ‘Spiderman: No Way Home Main Theme’. Het concert werd afgesloten met ‘Spiderman: No Way Home Main Theme’ en ‘Super Mario Bros’, de iconische muziek van het Nintendo-spel. Vanwege het enthousiasme van zowel het orkest als het publiek, werd als toegift een stuk uit ‘Avengers: Endgame’ gespeeld, wat resulteerde in een groots applaus.

Nieuwe editie in 2025

Met trots, vermoeidheid en voldoening kwam er een einde aan de Jeugdmuziekdag van 2024. Het gezamenlijk maken van muziek is niet alleen leuk en leerzaam, maar zorgt ook voor verbinding. Dit zijn belangrijke redenen om op 15 februari 2025 opnieuw een Jeugdmuziekdag te organiseren. Wie het bestuur hierbij wil helpen mag een mail sturen naar info@jeugdmuziekdagaltena.nl.