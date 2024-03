Koper van gemeentegrond maakt ruim 4 ton winst in half jaar tijd: ChristenUnie stelt vragen

GIESSEN • ChristenUnie Altena heeft het college vragen gesteld over de verkoop van de voormalige locatie van kleuterschool De Gonzende Korf aan de Reygerboslaan in Giessen. De koper heeft de grond een half jaar later doorverkocht en maakte daarbij een winst van 420.000 euro.

In april 2023 communiceerde de gemeente Altena haar voornemen om de grond in Giessen te verkopen.

‘Volgens deze publicatie was er maar één serieuze gegadigde, omdat de verkoop van het betreffende perceel ter compensatie diende voor de verkoop van gronden in de Struikwaard in Giessen aan het Brabants Landschap. Het Brabants Landschap zou deze gronden nodig hebben voor het doortrekken van een wandelpad’, schrijft Anne Duizer aan het college.

Ruim 4 ton winst

Uit kadastergegevens blijkt dat de gemeente de grond in 2023 verkocht voor 275.000 euro. Ruim een half jaar later heeft de koper dit perceel doorverkocht aan een projectontwikkelaar voor 695.000 euro, wat neerkomt op een winst van 420.000 euro.

Duizer stelt dat door deze doorverkoop de prijs van de twaalf huizen die op de grond worden gebouwd minstens 35.000 euro per stuk duurder zal zijn.

Wat wist de gemeente?

De fractievoorzitter van de ChristenUnie wil van het college weten of de gemeente op de hoogte was van het feit dat de koper de woningen op het perceel niet zelf zou ontwikkelen.

Ook vraagt hij of het college de mening deelt dat het onwenselijk is dat een koper binnen een half jaar een winst van 420.000 euro kan maken door de verkoop van voormalige gemeentegrond.

Groot verschil met taxatie

Daarnaast wil Duizer weten waarom er zo’n groot verschil is tussen de getaxeerde verkoopprijs, waarvoor de gemeente de grond verkocht, en de prijs waarvoor het binnen acht maanden weer is doorverkocht.

Tevens vraagt hij of het college kan garanderen dat er de afgelopen vijf jaar niet vaker grond is verkocht voor lagere prijzen dan gebruikelijk voor woningbouw.