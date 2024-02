Cursisten delen ervaringen: ‘Lastig om mezelf in media te promoten’

GIESSEN • Optische illusies, creatief lijnenspel en rekening houden met de opmaak van de krant bij de keuze waar je advertentie moet komen. De training Zichtbaar in de media van fotograaf Gaby Ermstrang en journalist Marianne van de Werken had afgelopen maandag af en toe wel wat weg van een kunstworkshop.

Maar waar een kunstworkshop misschien wat abstracter blijft, is de boodschap vandaag juist glashelder: jezelf laten zien in de media. Dat de deelnemers gemotiveerd zijn om met die zichtbaarheid aan de slag te gaan, was overduidelijk.

Lastig om onder de aandacht te brengen

Zo komt Astrid Habraken helemaal uit Wassenaar naar Giessen om zo goed voorbereid met de promotie van haar tweede roman aan de slag te gaan. “Ik help andere schrijvers bij het uitgeven van hun boek, maar voor mijn eigen boeken vind ik het lastig om ze op de juiste manier onder de aandacht te brengen”, vertelt ze.

“Dan is deze dag voor mij nu al geslaagd”, lacht deelnemer René, doelend op de nieuwe contacten die tijdens de training gelegd worden. Bij fysiotherapie Bruysend in Dussen willen ze vooral de handtherapie onder de aandacht brengen. Vanuit de praktijk schrijven ze daarom een boek waarin ze alle kennis over deze therapie bundelen. In deze krant las zijn vrouw over de training.

Hip en happening

Ook bij Maaswaarden, zorg met het hart willen ze de zichtbaarheid een oppepper geven. Communicatiemedewerker Denise kijkt terug op een geslaagde training. “Ik had geen verwachtingen voor de training. Maar het is gewoon erg fijn om kennis uit te wisselen en meegenomen te worden in wat er speelt en hip en happening is. Wat dat betreft was de training erg waardevol en was het een goede opfrissing van de kennis die ik al heb.”

Gesneden koek, maar ook nieuwe ideeën

Datzelfde geldt voor Rianne de Baar uit Sleeuwijk. Als fotograaf is een deel van de training voor haar gesneden koek, maar toch vertrok ze aan het eind van de middag vol nieuwe ideeën naar huis. “Ik heb veel dingen geleerd, vooral het posten op sociale media en hoe het werkt met plaatsingen in de krant. Ik heb zin om daarmee aan de slag te gaan.”