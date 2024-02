Vastenactie van Kerk en Samenleving Hank is begonnen, ook acties voor hospice

ma 26 feb 2024, 16:57

Nieuws 112 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

HANK • De vastenactie van Kerk en Samenleving Hank is begonnen en dit jaar richt deze zich op een bijzonder project in Zimbabwe, waar de lokale bevolking dagelijks de gevolgen van klimaatverandering ervaart.

Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Als er onvoldoende regen valt, vertrouwen de mensen op waterbronnen als rivieren en putten. In januari 2023 waren er in grote delen van het land echter lange droge periodes, met grote risico’s voor de oogsten.

Met de vastenactie wordt geld opgehaald om bijvoorbeeld vier waterpunten met pomp, zonnepanelen met opslagruimte, trainingen van traditionele en agro-ecologische landbouw en trainingen in het onderhouden en repareren van de pompen te bekostigen.

Vastenmaaltijd

In het kader van de vastenactie wordt op zondag 24 maart om 10.30 uur een sobere maar gezellige vastenmaaltijd georganiseerd in het zaaltje van de pastorie aan de Kerkstraat te Hank. Inschrijven is verplicht, en de intekenlijst is beschikbaar achter in de kerk/zaaltje. Alternatief kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via kerkensamenlevinghank@live.nl. De bijdrage voor deze maaltijd wordt door de deelnemers zelf voldaan.

Knutselavond

Op 26 maart staat een knutselavond gepland, gericht op de lente en Pasen. Ook hiervoor is inschrijving vereist, via het eerder genoemde e-mailadres of via een van de vrijwilligers. De deelnamekosten bedragen 7,50 euro, waarvan de opbrengst ten goede komt aan Stichting Hospice Altena.

Daarnaast wordt binnenkort een inzamelingsactie voor statiegeldbonnen gehouden, van 11 maart tot en met 24 maart. Ook de opbrengst van deze actie zal worden gedoneerd aan de Hospice.