Niek van Andel uit Almkerk behoort tot 50 FD Talenten: ‘Het weer naar onze hand zetten’

za 24 feb 2024, 08:21

ALMKERK • Jong, ondernemend, idealistisch en veelbelovend. Met deze woorden worden jonge ondernemers in de top vijftig van het Financieel Dagblad getypeerd. Eén van die vijftig toptalenten is Niek van Andel (26) die in 2017 met twee vrienden ging pionieren met de weerapp AgroExact. Het testen gebeurde voornamelijk in het Land van Heusden en Altena. De akkerbouwers in Altena waren dan ook de eerste gebruikers van de app.

“Veel mensen houden bij hoeveel neerslag er valt in hun tuin. Vroeger gebeurde dat met een regenglaasje en een aantekening in een schriftje. In je eigen tuin is dat altijd dichtbij, maar als je grote akkers hebt, wil je ook weten hoeveel regen kilometers verderop is gevallen”, zo vertelt Niek van Andel, die in 2017 met zijn vroegere schoolvrienden Sven Boogaard uit Sliedrecht en Thomas Brocken uit Acquoy begon met AgroExact.

Regennetwerk

“Hoe kunnen we dat automatiseren en hoe zorg je dat al die data beschikbaar zijn in een app op je telefoon? Ideaal voor akkerbouwers, die dan weten of ze wel of niet moeten beregenen voor een goede oogst. We hebben dus een heel regennetwerk opgezet met slimme weerstations en regenmeters die data verzamelen. De eerste stond in Uitwijk, maar inmiddels staan ze door heel Nederland, in Texel, Uithuizermeeden, Zeeland, Limburg.”

Met de app ondersteunen ze akkerbouwers en telers bij het creëren van optimale groeiomstandigheden voor een goede opbrengst door inzicht te bieden in het lokale weer en het effect hiervan op het gewas.

Andere specialiteiten

De vrienden hadden alle drie een andere specialiteit. Niek van Andel zelf was vooral gek op het weer en studeerde natuurkunde. “Ik was vooral gek op sneeuw, als kind wilde ik al weten hoeveel sneeuw er was gevallen en of we konden sleeën. Ik keek altijd op pagina 703 en 704 van teletekst. Op de basisschool hadden we leraar Alderliesten, die was ook gek op het weer. Als er dan sneeuw kwam, gonsde dat door de school.”

“Mijn opa vertelde dan sterke verhalen over de kou in de winters van 1956 en 1963. Zo leuk, het weer blijft toch altijd ongrijpbaar. Nu hebben we wat minder sneeuw, maar gaat het bijvoorbeeld over lokale onweersbuien. Het is altijd super onzeker waar en wanneer die vallen, maar met al die metingen kun je dat beter wel monitoren.”

Natuurkundig meteoroloog

Nog altijd is Niek gek op het weer. Bij akkerbouwclubs houdt hij weleens een ‘weerpraatje’ om uitleg te geven over buienradar, maar ook om te vertellen over de achtergronden van het weer. “Zeker door het toenemen van de klimaatextremen verandert het weer. Maar ik probeer altijd de zin en onzin daarover van elkaar te scheiden.”

Inmiddels is Niek van Andel afgestudeerd als natuurkundig meteoroloog. En na drie jaar pionieren vestigden de drie vrienden in 2020 hun bedrijf AgroExact in Den Bosch; mooi midden tussen de studentensteden Utrecht, waar Niek studeerde en Eindhoven, waar zijn vrienden studeerden. “In Den Bosch zijn we verder uitgegroeid tot een echt bedrijf dat in heel Nederland actief is. Ook willen we verder uitbreiden in België, Duitsland, Polen.”

Talenten top vijftig

Dat bleef niet onopgemerkt. Zo werden ze in 2023 al eens gekozen in de top veertig van meest veelbelovende startups in Brabant. Ze eindigden uiteindelijk als tweede. Eind 2023 volgde een telefoontje van het Financieel Dagblad over de talenten top vijftig. “Ze vonden ons verhaal kennelijk aansprekend, wij zijn toch eigenlijk drie jongens van de polder. De presentatie van de top vijftig zelf was in het museum Boijmans van Beuningen.”

‘Weer naar onze hand zetten’

In de benaming idealistisch herkent Niek zich nog steeds. “Mijn ideaal is om de kennis over het weer en het klimaat die beschikbaar is met anderen te delen en toegankelijk te maken. Dat kan over de hele wereld, overal moeten we zuinig zijn met water.”

“Wij laten anderen delen in die kennis met ons abonnementenmodel. Akkerbouwers kunnen een abonnement nemen op onze app, ze hoeven niet te investeren in dure apparatuur. Het weer kunnen we niet veranderen, maar we kunnen wel proberen het optimaal naar onze hand te zetten.”