Musicalster Vera (13) uit Nieuwendijk speelt Pietje Bell: ‘Ik moet echt ondeugend zijn’

33 minuten geleden

Nieuws 152 keer gelezen











NIEUWENDIJK • Het is einde van de week. Vera de Heus (13) is moe. Maar zodra ze begint over haar musicalrollen op grote podia spat de energie eraf en buitelen de verhalen over elkaar heen.

Het begon allemaal in 2021 met een rol als Martha in The Sound of Music. In 2022 was ze Keesie in Kruimeltje en momenteel speelt ze de hoofdrol in Pietje Bell. Eind februari is dat klaar, dan wordt het weer tijd voor een nieuwe uitdaging. Dat deze ligt op het gebied van zingen, acteren en dansen is duidelijk. Dáár ligt haar passie. “Als we alle muziekdingen bij haar zouden wegnemen, zouden we een minder leuke Vera in huis hebben”, zegt moeder Natasja.

Samen spelen met andere kinderen

Het blijft bij de Nieuwendijkse Vera niet alleen bij grote producties. Ze musiceert bij fanfare O.N.S., gaat zingen tijdens hun maestroconcert en ze werkt mee aan een Disneyproject. Maar het allerblijst wordt ze van haar rollen in musicals: “Het samen spelen met de andere kinderen is het allerleukst. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We begrijpen elkaar. Als je je tekst kwijt bent, helpt een ander je weer op weg.”

Moeder: “In een korte tijd wordt er heel intensief samengewerkt. Er ontstaan vriendschappen tussen de spelers én hun ouders. Vaak komen we elkaar op andere plekken weer tegen. Bij ieder optreden zien we Vera genieten en stralen. Dat is de investering helemaal waard: het repeteren in Amsterdam en het om de week spelen door heel Nederland.”

Echt ondeugend zijn

Anderhalf uur voor een voorstelling moet Vera aanwezig zijn. Dan volgt er een show van anderhalf uur met aansluitend een meet & greet. Als er nog een tweede show achteraan komt hebben de spelers een klein uurtje pauze voor ze weer het podium op gaan. Maar als Pietje Bell begint Vera al eerder. Terwijl het publiek nog binnenstroomt, rent en springt ze al door de zaal tussen de stoelen door.

Vera: “Als Pietje moet ik echt ondeugend zijn. Maar hoe speel je dat? Dat was even zoeken. Ik kan het nu echt voelen. Ik neem afstand van de veertienjarige Vera en word de negenjarige Pietje.”

Audities voor musicals

Voor iedere musical heeft Vera auditie gedaan. Bij The Sound of Music ging het gezin De Heus aanvankelijk voor de ervaring en de leuke workshops in het voortraject. Over de consequenties van meespelen in een grote productie hadden ze vooraf niet nagedacht. Het heeft ze er niet van weerhouden door te gaan.

Tegelijk met de auditie voor Pietje Bell deed Vera zelfs auditie voor het Junior Songfestival. Ze mocht mee naar de live audities, maar koos toch voor de musical toen bleek dat de rol van Pietje door een meisje gespeeld zou worden. Bovendien zou het haar laatste kindermusical worden, want wie langer is dan anderhalve meter kan daar niet meer aan meedoen.

Première spelen

De hoofdrol is al fantastisch, maar toen Vera, als één van de vier Pietjes, ook nog de première mocht spelen kon het geluk niet meer op. De spanning vooraf was enorm: twee nachten slecht slapen en op de grote dag geen hap door haar keel krijgen.

Moeder: “De druk op zo’n première is groot. Er zitten veel belangrijke mensen in de zaal die na de voorstelling hun mening geven en opschrijven.”

Vera: “De regisseur en alle volwassen spelers waren tevreden. En dan verschijnen de recensies. Heel spannend. Ze waren allemaal positief! Er was maar één zinnetje niet leuk. Wat ermee bedoeld werd begreep ik niet goed.”

Combinatie met school

Vera heeft nog twee voorstellingen te spelen en dan is Pietje Bell klaar. Nu is het wachten op het resultaat van haar tweede auditie voor het Junior Songfestival. Binnen een week wordt ze gebeld of ze ook nu weer mee mag naar de live audities.

Mocht dat niks worden dan hoopt Vera op de musicalopleiding in Tilburg. Ondertussen vraagt school de nodige aandacht. Vera: “Ik heb nu teveel onvoldoendes. Ik doe zeker mijn best, maar als ik moet optreden heb ik te weinig focus voor school. Toch hoop ik de havo zeker te halen.”

Corine Verweij