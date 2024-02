Thema-avond in Dussen: is er echt sprake van genezing tijdens genezingsdiensten?

wo 14 feb 2024, 16:18

Nieuws 172 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

DUSSEN • In de Hervormde Kerk van Dussen wordt op woensdag 21 februari om 19.30 uur een thema-avond gehouden. Drs. Alie Hoek-van Kooten zal een lezing geven over medisch handelen en/of gebedsgenezing.

Drs. Alie Hoek van Kooten is arts en studeerde medicijnen. Momenteel is zij als arts werkzaam bij Eleos. Tijdens deze thema-avond zal ze een lezing geven over ‘Medisch handelen en/of gebedsgenezing’.

Verhalen in de media

In de media verschijnen regelmatig verhalen over mensen die genezen en geholpen zouden zijn door gebed of handoplegging in genezingsdiensten en kinderwensdiensten. Chronische pijn en ziektes waar artsen geen raad mee weten, verdwijnen als sneeuw voor de zon. Hoe is dit mogelijk? Is er echt sprake van genezing?

Hoek-van Kooten gaat in op deze vragen tijdens deze avond. Iedereen is van harte welkom om deze avond bij te wonen.