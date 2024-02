Lezing over mottes en kastelen in het Land van Heusden en Altena door de eeuwen heen

NIEUWENDIJK • Bas Aarts verzorgt voor de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena en Archeo Altena op dinsdag 20 februari een lezing met als thema ‘Mottes en kastelen in het Land van Heusden en Altena door de eeuwen heen’. De lezing is in dorpshuis Tavenu, Singel 16a in Nieuwendijk.

De lezing gaat met name uit van het onderzoek dat Aarts momenteel doet naar de vroege burchten in het hertogdom Brabant en aangrenzende gebieden. Voor het grootste deel waren die vroege burchten zogeheten motte-burchten, kunstmatige heuvels met een opbouw in hout of steen.

Voor het Land van Heusden en Altena valt onder andere te denken aan Heusden zelf, Berne, Uitwijk, Rijswijk, Wijk en de nog altijd goed zichtbare en beschermde Altenaheuvel in Almkerk.

Veel nieuwe gegevens

Dit tegen de complexe achtergrond van de politieke verhoudingen hier in de Middeleeuwen. Vooral het onderzoek naar het voormalig kasteel van Heusden heeft veel nieuwe gegevens opgeleverd.

Ook aandacht voor jongere kastelen

Aarts besteedt ook aandacht aan de iets jongere kastelen in het gebied. Dat loopt dan onder andere uiteen van de ovale burcht van Giessen tot aan de woontoren van Onsenoort bij Nieuwkuijk.

Historicus en docent

Drs. Bas Aarts (Hilvarenbeek, 1947) is historicus en was docent geschiedenis. Hij is onder andere voorzitter van de vereniging Vrienden van Brabantse Kastelen en redacteur van Het Brabants Kasteel. Ook publiceerde hij in boeken en bladen. Daarnaast is hij bezig met een dissertatieondserzoek naar de vroege burchten in het hertogdom Brabant (VUB).

Entree en aanval

Iedereen is welkom. Entree voor niet-leden bedraagt 4 euro. Aanvang is om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.