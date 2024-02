Hervormde Gemeente Dussen-Hank doneert tien dozen vol producten aan Voedselbank Altena

DUSSEN/HANK • Diaken Joop de Kok reikte afgelopen week namens de Hervormde Gemeente Dussen-Hank ingezamelde producten uit aan de Voedselbank Altena. Zij hebben als een van de kerken in de gemeente Altena meegedaan aan een landelijke actie van Kerk in Actie en de PKN.

Kerk in Actie riep in december alle kerkelijke gemeenten op om mee te doen aan de actieweek in januari. Juist in januari blijkt dat vele voedselbanken een tekort aan producten hebben, terwijl dit juist voor de mensen een dure maand is.

Tien dozen voor Voedselbank Altena

De diaconie van de Hervormde Gemeente Dussen-Hank greep dit initiatief met beide handen aan en zamelde gedurende de afgelopen weken diverse houdbare producten in. Veel enthousiaste gemeenteleden gaven hier gehoor aan. Diaken Joop de Kok verraste afgelopen week de Voedselbank Altena met tien dozen vol producten.

Afsluiting

Voor Joop was dit een bijzonder moment, gezien hij recent zijn taak als diaken heeft neergelegd vanwege zijn maximale zittingstermijn. Meer dan twaalf jaar heeft hij als diaken gediend en mensen geholpen waar het nodig was. De actie voor de voedselbank is een mooie afsluiting geweest van al die jaren.